Pětatřicet procent žen by uvítalo čtyřdenní pracovní týden. Odvedly by při něm stejný objem práce a zároveň se vzdaly pěti procent svého výdělku. Vyplývá to z nedávného průzkumu ManpowerGroup ČR, který byl zaměřen na uplatnění žen na trhu práce.

V Česku kratší pracovní týden zavedlo zatím jen pár firem, a to především v oblasti informačních technologií. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Podle manažera náboru a marketingu této pracovní a personální agentury Jiřího Halbrštáta takový krok vyžaduje především velkou důvěru vedení firem k zaměstnancům. Podotkl, že čtyřdenní pracovní týden se osvědčil kupříkladu při pilotním projektu v USA, kde byli spokojeni zaměstnavatelé i zaměstnanci, kteří věděli, že musí práci zvládnout v kratším čase.

Kratší pracovní týden? Některé firmy v Česku ho již testují

Důležité je podle něj mít dobře nastavený systém řízení výkonu. „Je přirozené, že pokud má člověk na nějaký úkol hodně času, tak mu jeho splnění trvá déle. Naopak blízký termín uzávěrky nás donutí mnohem efektivněji úkol zrealizovat. Někdy je dokonce výhodnější udělat práci v osmdesátiprocentní kvalitě rychle než ve stoprocentní za dlouho,“ uvedl pro Deník Halbrštát.

V Česku kratší pracovní týden zavedlo zatím jen pár firem, a to především v oblasti informačních technologií. „Snaží se tím prezentovat jako zajímavý zaměstnavatel pro nedostatkové profily IT pracovníků. Navíc systém projektového řízení a organizace práce je v tomto segmentu propracovaný a tyto firmy jsou u většiny pozic schopné měřit a řídit výkon zaměstnanců. To v ostatních firmách nebývá pravidlem,“ dodal Halbrštát.

Benefit zaměstnancům

Přesto to zkouší i jinde. Jako pilotní projekt čtyřdenní pracovní týden testují kupříkladu v české pobočce Amnesty International. Inspirovali je spokojení kolegové z Dánska. „Bereme to jako dobrý benefit i respekt k osobnímu životu lidí, kteří u nás pracují,“ vysvětlila finanční manažerka společnosti Kamila Thořová. Většina zaměstnankyň a zaměstnanců to zatím hodnotí pozitivně. „I ve čtyřech dnech dosahují stejné efektivity a objemu práce jako v pěti,“ doplnila.

Čtyřdennímu pracovnímu týdnu český zákoník práce nebrání. „Pracovní dobu vždy stanovuje zaměstnavatel, může tedy rozvrhnout týdenní pracovní dobu do čtyř dní namísto pěti. Stále častěji se tento systém zavádí jako jeden z benefitů,“ sdělil vedoucí oddělení mediální komunikace ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Augusta.

Firma v Brně zavádí kratší pracovní týden. Odpočinek má zvýšit efektivitu

Zdroj: DeníkOpakovaně se mluví i o systémovém stlačení pracovního týdne. Jak ale Augusta uvedl, neobešlo by se to bez předchozí diskuze zákonodárců, zaměstnavatelů, zaměstnanců, ekonomů či sociologů. „Ta by vedla k objektivním závěrům, za jakých podmínek je to v České republice uskutečnitelné, aby to nemělo negativní dopad na fungování ekonomiky a trhu práce,“ zdůraznil.

Halbrštát dodal, že tento model aktuálně není v české veřejnosti ani ve firmách zásadním tématem. „Hodně se o něm přemýšlí a diskutuje, prioritou pro většinu zaměstnanců je ale spíše volání po pracovní flexibilitě, možnosti upravovat si pracovní dobu podle potřeby a pracovat částečně vzdáleně z domova. České firmy zatím nesplnily ani tento základní úkol. Čtyřdenní pracovní týden je až další nadstavbový krok,“ dodal.

Anketa mezi zaměstnanci a zaměstnavateli

Hlasy zaměstnanců



Vyhovoval by vám čtyřdenní pracovní týden, kdy byste za stejný objem práce brali o pět procent méně?



Marek Kubík, skladník:

Čtyřdenní pracovní týden máme u nás ve firmě. Směny máme přibližně desetihodinové. Den volna navíc je fajn, ale kvůli délce směn jsem pořád stejně unavený.



Petra Prokšanová, marketingová specialistka:

Se zavedením čtyřdenního pracovního týdne souhlasím a myslím, že by neměl být podmíněn ani zmíněným pětiprocentním snížením platu. Díky vědeckotechnickému pokroku jsme schopni nahradit část lidské práce stroji, a lidé by tak měli dostat příležitost trávit více času zábavou a osobním rozvojem, což nakonec bude ku prospěchu celé společnosti.



Jiří Zbořil, učitel a moderátor:

S čtyřdenním pracovním týdnem bych vůbec neměl problém. Nikdy to není o času stráveném v zaměstnání, ale o kvalitně odvedené práci a výkonu daného zaměstnance. V mnoha profesích bych klidně zavedl volnou pracovní dobu. A to za sto procent mzdy.



Kateřina Smejkalová, politoložka:

Zavedení čtyřdenního pracovního týdne považuji obecně za záhodné, ovšem ideálně se skutečným zmenšením objemu práce a zachováním výše mzdy. Řešení, pro které se vyslovují zmíněné ženy, není fér. A že s ním souhlasí, pro mě spíš ukazuje jejich zoufalou snahu si alespoň nějaké, byť velmi nevýhodné podmínky pro slaďování pro sebe vytvořit.



Marek Hrubec, filosof a sociální vědec:

Robotizace a automatizace pracuje stále více za lidi, kteří by tak mohli pracovat méně hodin, respektive dní. Mzdu bych jim nezkracoval, ale naopak zvedl. Ze zdaněné práce robotů by se měl vyplácet i základní příjem (stanovená fixní částka měsíčně pro každého dospělého bez ohledu na to, kolik si vydělá či nevydělá – pozn. red.).

Hlasy zaměstnavatelů



Vyhovoval by vám čtyřdenní pracovní týden? Přispěl by k větší efektivitě práce?



Jitka Kalenská, HR manažerka Algotech (internetové služby):

V budoucnu, v době umělé inteligence a v IT bude čtyřdenní trend zřejmě normální. A možná budeme rádi, že nám možnost setkávat se a diskutovat v práci stále zůstane. V určitých oborech to může být benefit. Nyní by ale, vzhledem k nastavení projektů, bylo nutné ve čtyřech dnech pracovat víc, dokud se část práce do budoucna automaticky nenahradí.



Martina Machová, HR ředitelka Sodexo Benefity (stravenky a benefity):

Myslím si, že čtyřdenní pracovní týden se stane pro některé firmy atraktivním benefitem. Výhodou je více času na osobní život pro zaměstnance. Nejvíce poptávané benefity jsou právě ty, které souvisejí s volným časem, jako je dovolená navíc, zkrácená pracovní doba nebo sick days (placené zdravotní volno – pozn. red.). Jako riziko zkráceného pracovního týdne vidím osobní zodpovědnost za práci.



Peter Vavrda, generální ředitel Alpha Czech (vývoj a výroba reflexně izolačních nátěrů):

Spousta firem již přistoupila třeba k tomu, že se dá pracovat z domu. Ale týká se to jen některých profesí. Co třeba hasiči, záchranáři, hutní a sklářské obory, kde nelze vypnout technologie? Myšlenka krásná, jen dnes to změníme na čtyři, pak tři, dva dny v práci… Kam se budeme ubírat za padesát let? Rozložení pracovního týdne se mi zdá ideální. U nás ve společnosti neaplikujeme čtyřdenní pracovní týden, ale necháváme zaměstnancům volnost v rozvržení pracovní doby.



Jaroslava Šindelářová, HR manažerka Geis CZ (mezinárodní přeprava):

Čtyřdenní pracovní týden chápu jako jednu z možných cest v budoucnu, ale ne v nejbližší době. Nelze ale aplikovat paušálně. Společnosti, které řeší provoz, nejsou často aktuálně schopny zvládat objem práce ani v rámci běžné čtyřicetihodinové týdenní pracovní doby. V našich provozech není čtyřdenní pracovní týden reálný. Znamenal by navýšení počtu zaměstnanců tak, abychom mohli realizovat objem našich zakázek v kratším týdenním rozvrhu.