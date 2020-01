Úlevu pro přetížené dálnice i silnice v okolí Prahy by jednou mohl přinést nový dálniční okruh v centrální části republiky, jehož vybudování zvažoval teď už bývalý ministr Kremlík. Jestli se představy promění ve skutečnost, však zatím není jasné. A pokud ano, není pochyb o tom, že první viditelné práce je možno očekávat nejdříve za deset let.

Záměr je jednoduchý: nabídnout takové dálniční spojení, aby se řidiči, kteří nepotřebují jet do míst, kde je tlačenice, mohli takové oblasti mohli vyhnout.

Podle ministrových představ by tomu pomohl velký „okruh“ vzdálenější od Prahy, který by propojoval například oblasti Plzeňska, Táborska a Havlíčkobrodska, ale i významnou část středních Čech.

Úvahy a nejasnosti

Vize, kterou ministr zveřejnil, by obnášela vybudování čtyř set kilometrů nových dálnic doplňující síť těch současných a aktuálně plánovaných (ve středních Čechách kromě Pražského okruhu koncipovaných jako „paprsky“ směrující k hlavnímu městu). Plánování, kudy přesně by měly trasy zvažovaného okruhu vést, zatím není na pořadu dne. Na podrobné přípravy bude čas až tehdy, pokud padne rozhodnutí, že tohle je správná cesta.

Mluvčí ministerstva František Jemelka Pražskému deníku zdůraznil, že záměr je nyní ve stadiu úvah. „Ředitelství silnic a dálnic má vizi rozpracovat a připravit studie, jestli je to vůbec reálné,“ řekl s tím, že jasněji by mělo být do dvou let: rozhodnutí, zda se tyto záměry zařadí do investičních plánů, by mělo padnout do roku 2022.

V případě souhlasu by se rozjela vlastní příprava staveb, s níž se předběžně počítá do roku 2030. Nejde přitom jen o to vypracovat projekty. Je třeba stavby zanést do územních plánů, zásad územního rozvoje, získat posouzení vlivu na životní prostředí, územní rozhodnutí, stavební povolení, vykoupit pozemky…

Musí se také řešit financování, na němž by se zřejmě podílel také privátní sektor. Následně by se mohlo stavět, a to v období do roku 2050.