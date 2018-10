Kriminalisté opět prohledávali kanceláře firmy Legios v Lounech

Dvě desítky policistů vtrhly ve čtvrtek 25. ráno do sídla společnosti Legios v Lounech.

Část areálu lounských strojíren. Velký nápis stále upozorňuje na firmu Legios. Tento název vystřídal původní Lostr, pak se ovšem firma ještě několikrát v krátkém čase přejmenovalaFoto: Deník/Zdeněk Plachý

Kriminalisty zajímaly dokumenty v kancelářích, zátah zřejmě souvisí s insolvenčním řízením firmy Heavy Machinery Services (bývalý Legios) a podezřením z manipulace s účetnictvím společnosti.

To dokládá i to, že případ vyšetřuje kriminální policie z Jihočeského kraje. Právě u tamního českobudějovického krajského soudu insolvenční řízení společnosti Heavy Machinery Services (HMS) už pět let probíhá.

Mluvčí jihočeské krajské policie Jiří Matzner zásah v Lounech odmítl blíže komentovat. „Probíhají plánované realizace,“ řekl Matzner. Dodal, že podrobnější informace k případu policie uvolní zřejmě příští týden.

Podle vyjádření Michala Donatha, mediálního zástupce společnosti HMS, firmě nepřísluší komentovat postup Policie ČR. HMS podle jeho slov poskytuje vyšetřovatelům veškerou součinnost. „HMS je v insolvenčním řízení už pět let. Po celou tuto dobu průběžně spolupracuje s insolvenčním správcem a předává mu veškeré potřebné podklady,“ sdělil.

Z hlediska HMS postrádá podle jeho vyjádření náhlý a rozsáhlý policejní zásah po tak dlouho probíhajícím insolvenčním řízení jakékoliv rozumné opodstatnění. „Informace o nelegální manipulaci s účetnictvím firmy považuje HMS za účelové a nepravdivé. Je možné, že policejní zásah je součástí snahy některých nových netransparentních subjektů o ovládnutí firmy prostřednictvím insolvenčního řízení. HMS nepochybuje o tom, že vyšetřovatelé žádné pochybení neshledají,“ uvedl Michal Donath.

Insolvenční řízení společnosti HMS začalo na podzim roku 2013, stovkami věřitelů a třímiliardovou výší celkových pohledávek jde o jeden z největších bankrotových procesů v České republice. Situace okolo něj je nepřehledná, plná nestandardních kroků. Vrchní soud v Praze rozhodl, že soudy nižší instance řešily insolvenci chybně a že případ hned na počátku převzal u Krajského soudu v Českých Budějovicích nesprávný soudce. A že rozhodnutí řešit oddlužení velké firmy reorganizací, tedy v režii samotného dlužníka, bylo protiprávní.

Jde i o budoucí vlastnictví

V poslední době se vyostřil boj o to, kdo bude tento podnik v budoucnu vlastnit. Jednou z možností ukončení vleklého úpadku je konkurz a následný prodej majetku HMS. Tedy i rozlehlého areálu poblíž železničního nádraží v Lounech.

Přímo v Lounech výroba a opravy nákladních vagónů běží dál, část areálu má v pronájmu společnost Legios Loco. Ta už deklarovala svůj zájem továrnu v případném konkurzu koupit. Zájem o stále lukrativní podnik projevily i další firmy.

V tradiční lounské strojírenské společnosti to není první policejní zátah. V říjnu roku 2010 kanceláře Legiosu v Lounech obsadili příslušníci tehdejší protikorupční policie. Vyšetřovali rozsáhlé daňové úniky ve firmě. Lounská vagónka a „spřátelené“ firmy se jich dopouštěly při obchodování s komponenty pro opravy železničních vagonů. Městský a Vrchní soud v Praze za to odsoudily několik lidí. Další tresty padly za neodvádění daní a poplatků za sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance firmy.

Od zmíněného roku 2010 se firma několikrát přejmenovala – z Lostru na Legios, pak na Industry Plant LG a nakonec na Heavy Machinery Services. Současný Legios Loco v Lounech zaměstnává několik set lidí.

"Policejní zásah v areálu společnosti Heavy Machinery Services (HMS) nemá žádnou souvislost s firmou Legios Loco. Týká se výlučně společnosti HMS, která je v insolvenčním řízení," uvedla Radka Háčková, mediální konzultant společnosti Legios Loco.