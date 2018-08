Křišťálová lebka za miliony korun prý plní přání. Výstava ukazuje kuriozní díla

Vystavením cyklu Invaze 68 fotografa Josefa Koudelky Národní galerie v Praze připomene 50. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Výstava začne ve Veletržním paláci přesně ve výroční den 21. srpna, do kterého se před 50 lety lidé budili zvukem tanků v ulicích. Události, které na dlouhých 20 let ovlivnily osudy celé země, si připomenou i další kulturní instituce.