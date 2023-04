Plán na změny daně z přidané hodnoty, který představil ministr financí Zbyněk Stanjura, kritizují vydavatelé, výrobci i obchodníci. Nelíbí se ani některým koaličním politikům. Podle premiéra Petra Fialy ale návrh ještě není konečný.

Kvůli vyšší sazbě DPH by mohly podražit i léky. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Plán na změnu sazeb daně z přidané hodnoty (DPH), kterou podle nově zveřejněných materiálů připravuje ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS, vystrašil výrobce dětského zboží, knihkupce a nakladatele nebo provozovatele městské hromadné dopravy.

Právě jich a jejich zákazníků by se změny daně z dosavadních 21, 15 a 10 procent na pouhé dvě sazby, 21 a 14 procent, výrazně dotkly. Nejvíce je lidé poznají u vodného a stočného, čepovaného piva nebo vstupenek na kulturní a sportovní akce. U nich má totiž daň vystřelit z dosavadních 10 procent více než dvojnásobně, tedy na 21 procent.

Pokud změny projdou, výrazně si připlatí také čtenáři novin a časopisů. Zvýšení daně z 10 na 14 procent by u nich přitom představovalo jedno z nejvyšších zdanění v celé Evropské unii. Unie vydavatelů přitom připomíná, že podle evropské legislativy v některých případech smí být u tiskových publikací sazba DPH dokonce nulová. „Zamýšlené zvýšení DPH na tiskové publikace by vedlo ke snížení jejich dostupnosti, a to včetně naučných a odborných knih nebo školních učebnic,“ uvedl výkonný ředitel unie Václav Mach.

Stejné nebezpečí vnímá i předseda Svazu českých knihkupců Martin Vopěnka. „Už jsme si před pár lety ověřili, že pokud se knihy zdraží, prodá se jichméně,“ uvedl Vopěnka pro ČTK.

Zdaleka není rozhodnuto

Připomněl rovněž slib premiéra Petra Fialy v rozhovoru pro Deník, že vláda DPH na knihy a tisk zvyšovat nebude. „Kladu si otázku, jestli je to nějaká partyzánská akce pana Stanjury, nebo jestli to má nějakou větší podporu,“ prohlásil Vopěnka.

Podle Fialy o změnách ještě zdaleka není rozhodnuto. Uvedl, že byly zveřejněny jen předběžné interní analytické materiály. „Finální návrhy z expertních a politických debat na téma snížení schodku státního rozpočtu sdělím jménem vlády osobně zhruba za měsíc,“ prohlásil.

Stanjurovy plány ostatně zatím někteří koaliční politici hodnotí spíše kriticky. „Víc danit vodu a teplo při dnešních cenách? Ne. Nechceme ještě víc zatěžovat domácnosti a rodiny. Za Piráty stejně tak nepodpoříme vyšší sazby u knih, MHD nebo léků, a ani zvýšení spodní sazby na 14 procent,“ uvedl na Twitteru šéf Pirátů a místopředseda vlády Ivan Bartoš.

U tří sazeb DPH by nadále raději zůstali také zástupci dalších koaličních stran v rozpočtovém výboru Sněmovny. „Můj osobní názor je, že by bylo mnohem přínosnější, kdyby zůstaly tři sazby,“ řekl šéf odborné komise KDU-ČSL pro finance a veřejné rozpočty a poslanec Miroslav Zborovský. V každém případě by podle něj měly v desetiprocentní sazbě zůstat základní položky jako voda.

Revize snížené sazby

Obdobný názor zastává i jeho kolegyně ze STAN Hana Naiclerová. Podle ní by v desetiprocentní sazbě měly zůstat základní potraviny i sociální a zdravotní služby. „Zároveň však navrhujeme navýšení základní sazby o dva procentní body,“ připomněla Naiclerová.

Stanjura navrhuje dvě sazby DPH. Část služeb a zboží chce přesunout do nejvyšší

Dodala, že důležité je rovněž nově zrevidovat jednotlivé položky ve snížených sazbách. Mnohé do nich totiž spadly v nouzové situaci v období koronavirové pandemie. „Jsou tam třeba řezané květiny nebo opravy bot a oděvů, a je zbytečné, aby to přetrvávalo,“ podotkla.

Reforma DPH by podle vládních záměrů měla v příštím roce snížit schodek státního rozpočtu nejméně o 70 miliard korun. Podle ekonoma skupiny Comfort Finance Group Vladimíra Pikory jsou ale hlavním problémem státní kasy výdaje, které by bylo potřeba osekat. Rozhodně ale tyto změny daňový systém nezjednoduší. „Kdybych chtěl daně zjednodušit, zavedu jednu daň. Zvýšení daní navíc přiživí inflaci v době, kdy je stále velmi vysoká,“ upozornil ekonom.