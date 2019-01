Pracovníci Světové banky zveřejnili výsledky své každoroční analýzy zaměřující se na očekávaný vývoj celosvětové ekonomiky během následujících dvanácti měsíců. V rámci té letošní varují před jejím pokračujícím zpomalováním. To by se mělo týkat zejména bohatších zemí, jakými jsou USA, Japonsko či některé státy eurozóny. Dopady snižování tempa růstu by však alespoň prozatím neměly být nijak tvrdé.

Světová ekonomika letos poroste o 2,9 procenta, pokud se však nepodaří vyřešit některé zásadní hrozby, začnou se nad jejím dalším vývojem stahovat mračna | Foto: Profimedia

Podle odhadů analytiků zmínění instituce by letos měla globální ekonomika růst o 2,9 procenta. V roce 2020 by toto tempo mělo zpomalit o další jednu desetinu.

Ačkoliv zpráva připouští, že celková výkonnost klesá neustále již od minulého léta, mluvit o krizi by bylo pro tuto chvíli předčasné. Proces se zdá být „spořádaný“ a s velkou pravděpodobností se bude jednat, řečeno leteckou terminologií, o „hladké přistání“.

Například ve Spojených státech amerických je zpomalení růstu připisováno na vrub slábnoucím dopadům Trumpovy daňové reformy, přičemž Světová banka podotýká, že v horizontu dvou let bude tempo její expanze téměř dvakrát menší, než tomu bylo na konci roku 2018.

Čína podle analytiků poroste v roce 2021 tempem šesti procent. Taková čísla by se v kterékoliv jiné zemi dala považovat za naprosto skvělý výsledek, avšak v případě druhé největší ekonomiky světa se jedná spíše o zklamání, přihlédne-li se k tomu, že během let 1980 až 2010 se její expanze pohybovala průměrně na hranici 10 %.

A je to právě aktuální spor těch dvou velmocí, jenž podle zprávy ohrožuje výkonnost globální ekonomiky ze všeho nejvíce. Jak analýza podotýká, na 2,5 procenta celosvětového obchodu je postiženo cly, která Washington a Peking na dovážené zboží během loňského roku uvalily.

Pokud by prý navíc byla tato cla rozšířena, celkový objem postižených výrobků by se zdvojnásobil. Na to by zřejmě nejvíce doplatily takzvané rozvíjející se země, pro než Čína představuje největšího odběratele jimi dovážených průmyslových komodit, energie či kovů.

Světová banka předpokládá, že během následujícího roku žádná finanční krize, respektive recese ani jednu ze dvou největších ekonomik světa velice pravděpodobně nezasáhne. Pakliže by se však tento obchodní spor v nejbližších měsících jakkoliv vyhrotil a v případě obou zemí se recese skutečně dostavila, hrozba jejího globálního rozšíření by vzápětí vzrostla na celých 50 procent a ona pověstná mračna by se začala stahovat víc a víc.

Pro Česko zůstává největším nebezpečím neřízený brexit

Analytici se své zprávě věnují i možnosti odchodu Velké Británie z EU bez dohody, tedy takzvaného tvrdého brexitu.

Ten by dle jejich predikcí měl největší dopad na země, kterýchžto výrobky jsou vyváženy především do okolních států unie. Mezi takové patří Česká republika, ale i ostatní země střední Evropy nebo severní Afriky.

Co se týče brexitu, jehož termín je stanoven na 29. března letošního roku, klíčové období nastane během příštího týdne. Právě na ten je totiž naplánováno odložené prosincové hlasování v britském parlamentu, na kterém se tamní poslanci vysloví, zda schvalují dohodu vyjednanou premiérkou Theresou Mayovou s představiteli Evropské Unie, která by zaručovala „řízený“ odchod. Pakliže se tak nestane, je ve hře několik možností počínaje brexitem „bez dohody“, přes prodloužení konečného termínu pro odchod Británie z EU až po vypsání nového referenda či dokonce zrušení celého procesu.