Zájem o motorky v České republice už několik let roste. Podle dat Svazu dovozců automobilů dosahují prodeje rekordních čísel. Vyšší zájem má navzdory ekonomické nejistotě přetrvat i v letošním roce. Jedním z důvodů může být i fakt, že motocykly v budoucnu pravděpodobně nezlevní. Spíše naopak.

V Česku rapidně přibývá motocyklů. Zatímco v roce 2017 majitelé registrovali lehce přes 16 tisíc motorek, v loňském roce to bylo o šest tisíc více. | Foto: Lukáš Kaboň

Garáž, v ní zaparkované auto. Běžná scéna. Garáž, auto a k tomu motorka. Trend posledních let. Češi si totiž oblíbili motocykly. Přispěla k tomu i nedávná pandemie koronaviru a s ní opatření v podobě omezení hromadného cestování.

Mnozí řidiči hledali jiný způsob trávení volného času. A zůstali u toho. „Motorku jsem si pořídil loni na podzim. Byl to vždy můj sen, ale nikdy na něj pořádně nezbyl čas kvůli rodině, navíc peníze byly potřeba jinde. Zlomila mě až projížďka s bývalými spolužáky, kdy jsme vyrazili v závěru letních prázdnin do Polska k moři a nazpět. Jen tak nalehko, s doklady, penězi a nutným oblečením. Jel jsem jako spolujezdec a trochu mne po čase začalo mrzet, že neřídím něco svého,“ nastínil šestačtyřicetiletý Michal Hornof ze středních Čech.

Není rozhodně sám, kdo v posledních letech investoval do motorky. V České republice totiž každoročně přibývá nových motocyklů po desítkách tisíc. Jak vyplývá z dat Svazu dovozců automobilů, prodeje doslova trhají rekordy. Zatímco v roce 2017 bylo v Česku zaregistrováno lehce přes 16 tisíc motocyklů, v roce 2022 řidiči registrovali 25 561 kusů nových motocyklů. Jedná se o druhé nejlepší číslo od doby, kdy Svaz dovozců automobilů statistiku vede.

Rekordní rok 2008, kdy bylo registrováno přes 26 tisíc nových motocyklů, sice překonán nebyl, i tak se ale jedná o obrovský zájem. „Je totiž nutné připomenout, že ve zmíněném roce 2008 se měnila legislativa. Řidiči s oprávněním na skupinu B (osobní vůz) získali možnost řídit i malé motocykly. Kromě toho sem v témže roce začaly proudit čínské skútry a podobné stroje,“ vysvětlil tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný.

Motorky zřejmě zdraží

Motorky se ve velkém prodávaly i počátkem tohoto roku. Nynější čísla ovlivnilo i to, že také motocyklový se v „popandemických“ měsících potýkal s problémy v podobě dlouhých čekacích lhůt kvůli nedostatku součástek a komplikovanou dopravou zboží z Asie.

„I když jsou stále ještě modely motorek, kde je delší dodací termín, s příchodem nového roku se situace významně zlepšila. Odráží se to i na čtvrtletní statistice letošních prodejů,“ upozornil Pokorný. V lednu se totiž prodalo 941 motocyklů, což je nejvyšší počet za posledních deset let. V březnu to bylo ještě o bezmála dva tisíce více. To je pro změnu druhý rekordní počet za dekádu hned po loňském únoru, kdy bylo v Česku zaregistrováno tři tisíce nových motocyklů.

Zda se ale bude i letošní rok celkově řadit k těm rekordním, nelze v tuto chvíli předpovědět. Záležet bude na ekonomické situaci, do jisté míry také na počasí. „Náš odhad je, že prodeje v letošním roce budou o něco nižší než v roce 2022. Nicméně i tak se bude jednat o vysoká čísla. Mnozí nerozhodnutí řidiči plánují zakoupit motocykl navzdory nejisté ekonomické situaci. Důvodem je, že ceny motorek, stejně jako automobilů, klesat v budoucnu stejně nebudou. Naopak budou dražší,“ sdělil Pokorný.

I podle analytiků se současná ekonomická situace takzvaně propíše do chování zákazníků a i firem. „Domácnosti i firmy začnou pociťovat dopady ekonomického zpomalení. Přidává se stále vysoká inflace, možný je mírný růst nezaměstnanosti. Předpokládáme, že toto se negativně promítne do investic firem i spotřeby domácností a tak i do poptávky po automobilech,“ píší ve svém odhadu analytici společnosti PricewaterhouseCoopers ČR Daniel Janeček a Pavel Štefek.

Zatím to ale není vidět. Potvrzuje to i Radek Beneš z Ústeckého kraje. Ten se živí servisem automobilů a motocyklů, a také je v případě zájmu dováží ze zahraničí. „V posledních dvou letech je zájem relativně veliký. Především o silné motocykly. Tam se dají uspořit i desítky tisíc korun. Ale vždy záleží, co je k dispozici,“ zhodnotil.

Nebezpečné plnění dětských snů

V Česku patří mezi nejoblíbenější značky motorkářů stroje Honda. Za první čtvrtletí letošního roku po nich sáhla více než pětina kupujících (22,79 procent). Další v pořadí jsou značky CF Moto (11,51 procent) a Yamaha (6,89 procent).

Pořídit si novou jednostopou „mašinu“ rozhodně není levná záležitost. Prodejní ceny dosahují podobných stropů jako u nových aut. Rozhodující pro konečnou cenu je nejen výkon motoru, ale také stáří modelu či příplatky za výbavu a i individuální požadavky. Stručně řečeno, nový motocykl lze sehnat i za zhruba 100 tisíc korun, ale také za něj kupující může dát i milion.

Třeba oblíbený model kubatury „pětistovky“ Honda CB500F startuje na ceně 159 900 korun, v Evropě velmi prodávaný motocykl BMW R 1250 GS je k mání od částky 579 tisíc korun. Doslova výkonem nadupaná „raketa“ v podobě Suzuki SuperBusa 1300 stojí 1,5 milionu korun.

Rostoucí zájem o motocykly pociťovaly v loňském roce i autoškoly. „Obecně zájem o investici do motocyklu kopíruje i zájem o řidičské průkazy. Zajímavé je, že se hodně změnila struktura požadovaných kurzů. Před 20 lety lidé chtěli hlavně řidičský průkaz na malý motocykl AM, A1, nyní se nejčastěji zapisují osoby ve věku 40 až 50 let na velký motocykl. Plní si svůj sen,“ řekl Deníku před časem předseda Asociace autoškol České republiky Aleš Horčička.

Právě před splněným dětským snem ale varují dopravní experti. Již dávno totiž neplatí, že největšími hazardéry s životem za řídítky jsou čerství držitelé řidičského oprávnění. Podle současných statistik jimi jsou naopak starší tatínkové, někdy již dědečkové - tedy řidiči kolem padesáti let. V loňském roce se na tuzemských silnicích stalo 3 364 nehod s účastí motocyklistů, což je o dvě stě více než v roce 2021. Naštěstí ale vyšší počet nehod neznamenal nárůst počtu zemřelých. Na tuzemských silnicích vloni vyhasl život celkem 58 motorkářů, což je o 22 méně než v roce 2021.

„Oprášené“ řidičské oprávnění bez zkušeností z reálného provozu je do jisté míry tím největším předpokladem pro havárii. Mnozí řidiči totiž usedají na motorku i po více než desítkách let. A to bez jakékoliv přípravy, včetně fyzické kondice. Ta je důležitá pro zvládnutí stroje, který může vážit i přes 300 kilogramů.

„Pokud je na tom motocyklista dobře fyzicky a pohybově, motorku zvládne velmi dobře. Zbývá mu mentální kapacita na vyhodnocení situace v silničním provozu, a to včetně té krizové. Pokud má ale problém s rovnováhou, je v tenzi a soustředí se především na ovládání stroje, pak stěží stihne sledovat a vyhodnocovat dění kolem sebe," připoměl vedoucí instruktor Týmu silniční bezpečnosti Jiří Novotný. Zároveň nabádá, aby začínající motorkáři hned nesedali za řídítka nejsilnějších strojů.

Začínající motorkáři mohou využít kurzy na polygonech zdarma v rámci projektu Učme se přežít. Stejně tak se mohou zdokonalovat pomocí výukové aplikace Hazard Perception. Učení není „standardní“ formou nudných obrázků, ale připomíná hru. Kdokoliv může ve virtuálním světě usednout za řídítka motorky a projet se například obytnou zónou plnou zaparkovaných aut, lidí, hrajících si dětí. Hráč se musí plně koncentrovat a odhalovat nebezpečné chování dalších řidičů, motorkářů či cyklistů. Pokud na nějaké riziko v průběhu jízdy narazí, klikne do obrazu. Video se v tu chvíli zastaví a „hráč“ musí do pěti sekund označit konkrétní nebezpečí.