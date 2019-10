Krize přijde do tří let, myslí si čeští milionáři

Nejpozději do tří let Česko postihne výrazné hospodářské zpomalení, nebo dokonce krize. Vyplývá to z průzkumu Wealth Report, který již podeváté provedla J&T Banka ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd mezi českými a slovenskými dolarovými milionáři i zástupci běžné populace.Obě skupiny se podle průzkumu shodují, že zpomalení přijde. Rozpor ale panuje v tom, kdy k tomu má dojít.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Roman Dušek

„Majitelé podniků a investoři jsou ve výhledu růstu ekonomiky pesimističtější než běžná populace. Třetina z nich si myslí, že krize přijde dokonce do dvou let,“ uvedl Jaroslav Cír z agentury Perfect Crowd. „Nejde o to, že by byli nějak chytřejší, ale přeci jen se jich vývoj v okolních zemích, především v Německu, daleko víc reálně dotýká a tamní ochlazení vyhodnocují jako negativní pro české hospodářství,“ vysvětlil výzkumník. Ještě větší rozpor mezi úspěšnými podnikateli a zbytkem populace cítí hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář. Podle něj má většina lidí sklon podceňovat riziko budoucího vývoje. „Takže zatímco u některých firem již v tuto chvíli vidíme změnu chování a snižování investic, naopak lidé své chování i přes vědomí krize nijak nemění a nezačínají si nijak střádat na horší časy,“ připomněl Sklenář. Osobní bankrot už vyhlásilo 114 tisíc lidí. Nejhůř je v Ústeckém kraji Přečíst článek › Zároveň na to má vliv i to, že na podnikatele se podobné negativní ekonomické situace většinou podepíšou jako první. Typickým příkladem je situace, kdy se začíná zhoršovat platební morálka obchodních partnerů. Množství nesplacených faktur se zvyšuje a najednou se roztočí spirála vedoucí až ke krachu firmy. „Naopak nyní jsme ve fázi naprostého vrcholu ekonomického cyklu, nezaměstnanost takřka neexistuje, tudíž lidem rostou mzdy a necítí se ohroženi nějakým budoucím vývojem. I proto případnou krizi nevnímají tak bezprostředně jako milionáři,“ uzavřel hlavní ekonom J&T Banky. Podle odhadů žije v České republice zhruba 33 tisíc dolarových milionářů. (sul)

Autor: Redakce