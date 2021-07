A právě obec s šesti stovkou obyvatel má být v budoucnu výchozím bodem tramvajové cesty v největších českých horách. Odtud by tramvaje, které zakoupil spolek Přítel Krkonošského metra (PříKrM), měly vyrážet do 20 kilometrů vzdálené Rokytnice. A později až k lyžařskému areálu na Lysé hoře.

„Ale to je ještě hudba vzdálené budoucnosti. Budeme rádi, když v příštím létě uděláme pár zkušebních jízd na dráze dlouhé zhruba 300 metrů,“ řekl k budoucnosti tramvajové dopravy v Krkonoších zástupce PříKrMu Karel Jakubů.

Podle něj vznikla myšlenka lehké kolejové dopravy v Krkonoších před čtvrt stoletím: „Ještě na gymnáziu nás mrzelo, že máme v Semilech zdevastované koupaliště a musíme proto do Železného Brodu či Košťálova. Vlaky tam však jezdily jednou za dvě hodiny. Tak jsem přemýšlel nad tím, udělat něco lehkého, na principu tramvaje podle německého vzoru, který by zde dopravu zlepšil.“

Osudový telefonát

Čas pak šel dál a jednoho dne roku 2006 zazvonil Karlu Jakubů telefon, který stál na začátku červencové cesty ostravských tramvají do Krkonoš. „Volala mi tehdejší starostka Jilemnice Jaroslava Kunátová, že nám chce liberecké hejtmanství zrušit lokálku a vytrhat koleje na trati, kterou postavil hrabě Harrach. A místo ní tam chce cyklostezku. To jsme si řekli, že naši lokálku nedáme,“ nechal se slyšet Karel Jakubů.

Tomu se opět do mysli vrátila vize lehké kolejové dopravy. V roce 2010 se pak na ČVUT v Praze zasadil o vznik studentského projektu Krkonošského metra coby fakultní dráhy.

„A u studentů to mělo úspěch a už se věci pohnuly správným směrem,“ vzpomíná Karel Jakubů. Výsledkem dlouholeté práce pak bylo zakoupení tramvají z Ostravy.

„Původně jsme chtěli zakoupit tramvaje v Praze, ale ta své zbývající nakonec z důvodů svého projektu retrotramvají neprodala. Padl i úmysl vozidel z Olomouce. A nakonec jsme uspěli až v Ostravě. A zdejšímu vedení Dopravního podniku patří velký dík,“ dodává k zakoupení dvou souprav, které v Ostravě jezdily od 80. let minulého století, Karel Jakubů. Tramvaje by do Krkonoš měly dorazit příští týden.

Zbývá hodně práce

Než se však dostanou na koleje, čeká spolek ještě dlouhá práce. „Výkup vozů je jen takový slavnostní výkop celé akce. Ještě nás čeká fůra práce. Musíme vykoupit potřebné koleje, změnit legislativu tak, aby mohly tramvaje na „klasické“ koleje a ještě musíme vyřešit pohon soupravy. Na trati by měla jezdit jen jedna ze dvou souprav. Druhá tu bude jako muzejní kousek,“ dodává zástupce PříKrMu.

Podle něj se nebudou na stávající dráze natahovat troleje, ale půjde o hybridní pohon. Ten mají zajistit motory založené na zemním plynu a elektrických bateriích.