Setkání ministra životního prostředí Richarda Brabce s Krakonošem, které se konalo v úterý 16. července, mělo za cíl oddálit možnost uzavření přístupu do Krkonoš kvůli obrovskému znečištění.

„Ze setkání vzešla iniciativa slibu Krakonošovi „Co si do hor přinesu, to si také odnesu“, uvedl ministr Brabec. „Podepsat slib lze už nyní na internetu, a to až do konce července, osobně pak od pátku 19. do neděle 21. července na deseti turisticky exponovaných místech Krkonoš,“ uvedl ředitel Správy KRNAP (Krkonošský národní park) Robin Böhnisch.

Součástí podpisové akce bude také možnost vyzvednout si sběrovou tašku nebo pytel, do kterého návštěvníci hor mohou sbírat odpadky. Veškeré sesbírané odpadky pak mohou zanechat na stanovištích u podpisových archů. Následně budou odvezeny na skládku odpadu do Dolní Branné. Na sběrových místech je připraven i doprovodný program. Vloni Krkonoše zaznamenaly kolem 12 milionů návštěv. Při letošní úklidové akci pracovníci KRNAPu a dobrovolníci sesbírali téměř tři tuny odpadků.

Seznam stanovišť, kde bude možné slib Krakonošovi podepsat:

1. Rozcestí před Mumlavským vodopádem

2. Křižovatka turistických tras u Horské boudy Dvoračky

3. Křižovatka turistických tras u Vrbatovy boudy

4. Medvědín – horní stanice lanovky

5. Sv. Petr – horní stanice lanovky

6. Křižovatka turistických tras u Chalupy na Rozcestí

7. Křižovatka turistických tras u Luční boudy

8. Křižovatka u dolní stanice lanovky na Sněžku a turistické trasy do Obřího dolu

9. Horní stanice lanovky na Černé Hoře

10. Začátek cesty u Pomezní boudy na Cestě česko-polského přátelství