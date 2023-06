Krkonošský národní park (KRNAP) si letos připomíná šedesát let od svého založení. K významnému jubileu si nadělí speciální pivo, v němž jsou základními surovinami bylinky a plody z Krakonošovy zahrádky. Deník měl jedinečnou příležitost být u toho.

Nad kvalitou budoucího piva bdí sládek Antonín Říha. | Foto: Deník/Petr Vaňous

Takřka jako v lese si může připadat člověk, který navštíví varnu Rodinného pivovaru Hendrych ve Vrchlabí. V lůně Krkonoš se totiž na světlo boží probouzí speciální várka piva. Uctí nejenom samotného vládce zdejších hor, ale hlavně připomene šedesát let od doby, kdy se Správa KRNAP ujala dohledu nad Krakonošovým hájemstvím.

„Je to pro nás obrovská čest a zároveň výzva,“ řekl u scezovací pánve majitel pivovaru Vojtěch Hendrych. Nejen pro něj, ale i pro místního sládka Antonína Říhu byl největším hlavolamem způsob, jak do jednoho půllitru vměstnat ducha hor.

S tímto nelehkým úkolem nakonec měrou vrchovatou pomohl přírodovědec Správy KRNAP Daniel Bílek. „Dohodli jsme se, že základem budou smrkové výhonky. V pivu, které sice bude typu Ale, avšak asi uděláme novou kategorii florální Ale, bude také lišejník pukléřka islandská, anýz a ostružiny,“ doplnil Hendrych.

Už se to vaří.Zdroj: Deník/Petr Vaňous

Právě s těmito surovinami se při vaření piva setkal sládek Říha poprvé v životě. „Ale už jsme si zkusili degustační várku, a pokud i tato dopadne jako první pokus, bude to vynikající svrchně kvašená světlá dvanáctka,“ doplnil nad kádí sládek.

Museli do lesa

I když jsou základem nového piva smrkové výhonky, právě ty byly jedním z největších oříšků celého varu. Na jednu várku jich je totiž potřeba třicet kilogramů. „Když to slyšel kolega Bílek, docela se zděsil. Sbírat výhonky je totiž podobné jako sbírat šafrán,“ zavzpomínal na tuto strast mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Nakonec se do lesa vydala početná expedice z řad strážců hor. „A k našemu překvapení jsme tu najednou měli 125 kilogramů výhonků. Spadl nám obrovský kámen ze srdce,“ doplnil Drahný.

Celá várka nového piva by podle Hendrycha měla být ze spilky vyexpedována za měsíc. „Zatím jsme se dohodli na tom, že uděláme jen jednu várku piva, která bude čítat asi čtyři tisíce piv. A pokud půjde vše podle plánu a také našich chuťových pohárků, nové pivo by mělo spatřit světlo světa na začátku července,“ upřesnil Hendrych.

K uvaření speciálu bylo potřeba vysbírat přes 30 kilogramů smrkových výhonků.Zdroj: Deník/Petr Vaňous

Lidé budou moci pivo ochutnat přímo ve vrchlabském pivovaru. Pokud nový speciál u lidí zaboduje, nebrání se pivovar tomu, že by jej do budoucna zařadil do svých sezónních speciálů.