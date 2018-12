Krocení aut v Brně: i severně od centra chtějí modré zóny

Brno - Více než měsíc po spuštění druhé vlny modrých zón pocítily především severní oblasti Brna příliv parkujících aut. Některé radnice proto chtějí rezidentní parkování taky. Třeba Královo Pole.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Attila Racek

Situace je špatná, o zavedení rezidentního parkování uvažujeme, zní z některých městských částí sousedících s Brnem-střed. Po více než měsíci od startu druhé vlny modrých zón v centru města se odstavenými auty plní především severní části města.

Každý den si stěžují lidé v Králově Poli. „Dostávám od občanů maily, v nichž se ptají, kdy rezidentní parkování zavedeme. Stalo se totiž přesně to, na co jsme upozorňovali. Auta se přesunula k nám,“ popsala starostka městské části Karin Karasová.

Místa zabírají především lidé, kteří v Králově Poli nežijí. „Dojíždějící z okolí u nás odstaví auto a dál pokračují do centra města hromadnou dopravou,“ dodala.

Auta se přelévají také do sousedních Žabovřesk, kde zájem o zavedení systému projevili už v létě. „Čekáme na finální úpravu stávajícího fungování rezidentního parkování a poté budeme usilovat o jeho rychlé zavedení,“ řekl žabovřeský místostarosta Filip Leder.

Problémy s parkováním

• Po zavedení druhé vlny modrých zón v Brně-středu se nejvíce odstavených aut přelilo do Králova Pole či Žabovřesk.

• Právě Žabovřesky o připojení k rezidentnímu parkování usilují delší dobu.

• Dopravní potíže provází poslední měsíc řidiče i v Židenicích či Brně-jihu.

• Není však jasné, zda je způsobují modré zóny v centru, či stavby jako přeložka tramvaje do Plotní ulice či oprava Zábrdovického mostu.

Stížnosti v menší míře eviduje i starosta Brna-severu Martin Maleček. „Ozývají se především lidé z nejbližšího okolí Brna-středu, to znamená třeba z Traubovy ulice, Antonína Slavíka či Schodové ulice,“ řekl.

Přestože nyní větší problém s parkováním nemají, připravují se do budoucna na modré zóny v Novém Lískovci. „Hledání volného parkovacího místa je čím dál obtížnější a situace se zhoršuje. Aktuálně však řešíme především problémy s městskou hromadnou dopravou,“ uvedla tamní starostka Jana Drápalová.

Problémy s dopravou, ale také s rozpoznáním toho, které z nich způsobily modré zóny, mají především v Brně-jihu a v Židenicích. „Nelze říci, do jaké míry za to může rezidentní parkování a do jaké uzavírka mostu. Myslím si, že mnohem větší vliv na to ale má právě ta uzavírka Zábrdovického mostu,“ komentoval třeba židenický starosta Aleš Mrázek.

V Brně-jihu jsou podobné potíže kvůli přeložce tramvaje do Plotní ulice.