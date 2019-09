Krytý bazén ve Šternberku se přiblížil. Město už vybralo stavitele

Obyvatelé Šternberku a sousedních obcí by se do dvou tří let měli dočkat koupání v krytém plaveckém bazénu. Už nebudou muset dojíždět do Uničova nebo Olomouce jako doposud. Město, jehož současná vláda má přípravu výstavby krytého bazénu mezi letošními prioritami, pokročilo.

Studie šternberského bazénu od architekta Jaroslav Ševčíka. Jde o první zveřejněný návrh. Skutečná podoba bude jiná | Foto: MěÚ Šternberk

Je před podpisem smlouvy s firmou, která vypracuje projekt a moderní plaveckou halu s relaxačním vyžitím postaví. Za 154,2 milionu korun. „Jakmile uplynou lhůty pro případné námitky ve výběrovém řízení, podepíšeme smlouvy se společností Strabag, která výběrové řízení vyhrála. Smlouvy budou dvě: na projekční přípravu a samotnou realizaci," uvedl starosta Stanislav Orság. U zakázky zvolilo město metodu Design & Build, kde je zadávací řízení vypsáno zároveň na projektovou činnost i zhotovitele. Ten nese odpovědnost za zpracování projektové dokumentace a celkovou kvalitu provedení veřejné zakázky. Na pozemku v sousedství šternberské nemocnice by se mohlo začít stavět zhruba za rok. „Projekční příprava může trvat rok, nejvýše rok a půl, samotná stavba by se mohla zvládnout také za rok, maximálně rok a půl. Věříme, že se vše bude posouvat kupředu a nenastane žádný problém," přál si starosta Orság. Plavání, atrakce i wellness Za sto padesát milionů korun firma postaví nejmodernější plavecký bazén se šesti dráhami o délce 25 metrů, zážitkový bazén, divokou řeku, masážní lavice, skluzavky, vířivky a pro děti nejen brouzdaliště, ale také bazén s hloubkou 90 centimetrů pro výuku plavání. Projekt počítá s atraktivním tobogánem a wellness částí zahrnující saunový svět s odpočívárnami a ochlazovacími bazény. Výstavbu krytého bazénu v schválili zastupitelé vloni v květnu. Zastupitelstvo, které vzešlo z komunálních voleb vloni na podzim, pokračuje a koalice si přípravy krytého plaveckého bazénu stanovilo jako jednu z letošních priorit. Jak už dříve uvedl starosta města, jde o reálnou investici, kterou Šternberk zvládne pokrýt z vlastních zdrojů. Na vlastní krytý plavecký bazén se těší nejen třináctitisícový Šternberk, ale i lidé v sousedních obcích. „S dětmi jezdíme plavat do Uničova. Objednáváme autobusy, platíme drahou dopravu a na cestě trávíme dohromady hodinu," popisovala již dříve Božena Bobková ze Základní a Mateřské školy Babice. „Kdyby se postavil bazén ve Šternberku, máme to veřejnou dopravou tři kilometry - pár minut. Už aby to bylo," reagovala.

