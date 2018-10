Kšefty s pozemky? Exšéf Správy železniční dopravní cesty skončil

Gastronomie - Nabídka práce pomocníci v kuchyni 100 Kč

Do japonsko korejské restaurace v centru Prahy hledáme posilu do našeho týmu na pozici pomocná síla do kuchyně a mytí nádobí. Jsme menší, útulná restaurace s přátelským kolektivem a chutnou, luxusní gastronomií. Pokud Vás naše nabídka zaujala, prosíme o kontaktování na níže uvedené telefonní číslo.