Které centrální banky letos nakupují zlato? ČNB mezi nimi nehledejte

Devětasedmdesátiletý zpěvák Karel Gott musel do nemocnice, kde je držen v karanténě. Manželka Ivana (42) jej odvezla minulý týden ve čtvrtek do Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) na pražském Karlově náměstí. Lékaři u populárního umělce odhalili zánět dýchacích cest. Pokud by Gott dostal další zápal plic nebo průdušek, mohlo by to pro něj být život ohrožující.