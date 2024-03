Zdroj: se svolením Petry PospíšilovéJak hodnotíte změny v přístupu Finanční správy k poplatníkům daní, zejména rostoucí důraz na elektronická podání daňových přiznání?

Můžu potvrdit, že se situace výrazně zlepšuje a že se daňová správa hodně snaží nastavovat systémy tak, aby byly uživatelsky přívětivé a aby podání bylo pokud možno jednoduché a srozumitelné i pro laika. Nicméně je otázkou, u koho všeho se očekává, že tyhle nástroje bude používat, protože v populaci je pořád spousta lidí, kteří se živí jiným způsobem než prací na počítači. I když nám, kteří jsme na to zvyklí, připadá, že už je to mnohem lepší než dřív, pro ně to pořád může být nesrozumitelné.

Dani podléhají všechny příjmy, u kterých není stanovena výjimka, říká poradkyně

Myslíte si, že by správně elektronicky vyplnit daňové přiznání měl zvládnout každý normální středoškolsky vzdělaný člověk?

Myslím si, že by mohl, pokud je zvyklý pracovat s počítačem. Pokud se bavíme o jiných profesích, které výpočetní techniku ke své činnosti nepotřebují, typově třeba kadeřnice, manikérky, kuchaři, ale nejen oni, tak pro takový typ profesí to pořád může být obtížné. Opakovaně se setkáváme s tím, že jim třeba doporučíme použít bankovní identitu. Oni si ji třeba zřídí, ale za rok už nevědí, co s tím mají dělat.

Deník pro čtenáře připravil speciál o daňovém přiznání. Najdete ho ZDE

Takže se dá říci, že úřady příliš „tlačí na pilu“?

Z tohoto hlediska mě trošku mrzí, že daňová správa to podávání a elektronickou komunikaci tlačí přes povinná ustanovení zákonů. Ty vedou k tomu, že takové lidi, kteří to nezvládnou, potom stíhá a penalizuje. Mně by se mnohem víc líbilo, kdyby svým přístupem a činností ty lidi motivovala, aby elektronickou komunikaci postupně zvládli.