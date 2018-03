Kunovický Let patří ruskému oligarchovi, před kterým Američané varovali spojence

Na seznamu mocných Rusů, před kterými nedávno varovaly Spojené státy, se nachází i Iskander Machmudov, který od roku 2013 ovládá českého největšího výrobce civilních letadel Aircraft Industries. Zprávu přinesl zpravodajský portál iRozhlas.cz.

Seznam vlivných ruských oligarchů zveřejnila americká administrativa na konci ledna. Jeho cílem je odradit spojence od obchodů s podniky ovládanými lidmi z tohoto blacklistu.

Ruský podnikatel Iskander Machmudov ovládá Aircraft Industries prostřednictvím hutního koncertu UGMK již pět let.

Radiožurnál zjistil, že s kunovickým výrobcem, který je známý také pod dřívějším názvem Let, má uzavřený kontrakt i česká armáda, a to na servis a podporu provozu letounu L-410. Smlouva za 150 milionů korun by měla platit až do roku 2021. Další zakázku Aircraft Industries s vazbou na veřejné finance eviduje registr smluv u státního podniku Lom Praha.

Vliv podezřelého ruského kapitálu v Česku vidí jako problém šéfka sněmovního branného výboru Jana Černochová. „Měli bychom se zamyslet nad tím, jestli třicet let po revoluci není čas na to, aby Česká republika nakoupila dostatek akcií těchto strategických společností,“ uvedla Černochová pro iRozhlas.

Podle zjištění rozhlasu ministerstvo obrany vlastnickou strukturu Aicraft Industries vnímá a o další spolupráci s kunovickým výrobcem nad rámec stávající smlouvy neuvažuje. Pro ministerstvo zahraničí nicméně zjištěné skutečnosti nepředstavují žádný problém. „Seznam souvisí jen s americkou vnitrostátní legislativou a nepředstavuje tak jakékoliv omezení,“ konstatovala na dotaz serveru iRozhlas mluvčí rezortu Michaela Lagronová.

Na černé listině se ocitlo více než 90 ruských oligarchů a stovka politiků včetně ministra zahraničí Sergeje Lavrova a premiéra Dmitrije Medvěděva. Bezpečnostní informační služba potvrdila, že zveřejněný seznam potvrzuje i její poznatky.

Na blacklistu se nacházejí také další jména s vazbami na Česko, například šéf Lukoilu Vagit Alekperov, jehož českou pobočku řídil nynější prezidentův poradce Martin Nejedlý.