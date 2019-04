V okrese v lesích hospodaří soukromníci i státní lesy (LČR). Mluvčí LČR Eva Jouklová říká: „Do roku 2022 odtěžíme v souvislosti se suchem a kůrovcem v okrese Třebíč smrk ze 4200 hektarů. To je přibližně 1,5 milionu metrů krychlových dřeva.“

Pro lepší představu, o jak velký zásah půjde, slouží následující čísla: Státní lesy na Třebíčsku obhospodařují asi 16 tisíc hektarů lesa. Z toho smrk roste na 6350 hektarech. Po čtvrtině lesů v majetku státu tak do tří let zůstanou jen holiny. Která část Třebíčska je zasažená nejvíc? „To nelze říct. Lesy chřadnou v celé oblasti,“ poznamenala Jouklová. Stát, stejně jako soukromí majitelé, musí ze zákona napadené stromy pokácet a odvézt. Vzhledem ke stáří lesů, množství smrkových porostů a skladbě vlastníků lze odhadnout, že podobné procento zmizí i ze soukromých lesů.

Situace je složitá

U zmíněného Valdíkova teď mají LČR největší skládku vytěženého dřeva v okrese. „Státní lesy udělaly skládku na našem katastru, ale je to pohledově spíš mezi Kojatínem a Budišovem. Jak je lesní školka. Takže veškerý transport kulatiny se nám vyhýbá,“ vysvětlil valdíkovský starosta Petr Zelníček.

Co se s vytěženým dřevem z okresu Třebíč aktuálně děje dál? „Situace na trhu dříví je i nadále složitá. Daří se obchodovat především kulatinové sortimenty. Velký objem dříví z Třebíčska putuje do Číny. Kůrovcem napadené dřevo je možno zpracovávat na pilách běžným způsobem do té doby, dokud zcela nevyschne a nepopraská,“ vysvětlila mluvčí státních lesů. Soukromým majitelům doporučuje pozvat si do svých porostů odborného lesního hospodáře, který dokáže přesně rozpoznat napadené stromy. Ty se pak označí a musí k zemi. „Často úplně zdravě vypadající smrk už bývá napadený,“ doplnila.

Snaží se o zpestřední druhové skladby

Vytěžené holiny je potřeba co nejdřív osázet. Státní lesy využívají pro obnovu porostů všechny dřeviny. Snaží se o zpestření druhové skladby. Před osmdesáti či sto lety byl tlak na výsadbu smrku kvůli potřebám stavebnictví. Tomu kůrovec učinil přítrž, a tak se lesní hospodaření mění a vrací se tam, kde bývalo. Při výsadbě převažuje buk a dub, vysazují se i jedle, olše, javory, břízy a další dřeviny včetně smrku – na příhodných stanovištích.

„Sazenic listnatých dřevin na jaře není dostatek. Dříve se většina sazenic vysazovala na jaře, vzhledem ke klimatické změně a nedostatku vláhy během jarních měsíců se ale nyní obnova lesních ploch přesouvá více na podzim,“ doplnila Jouklová.