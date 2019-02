Kůrovcová kalamita se prohlubuje. Škody letos stoupnou na 30 miliard korun

Škody v lesích způsobené suchem a následně kůrovcovou kalamitou letos dosáhnou 30 miliard korun, odhaduje think tank Czech forest. ČTK to dnes sdělil za think tank Jan Příhoda. Loni měla být v lesích škoda za 20 miliard korun, letos se tak zvýší o polovinu. Kvůli kalamitě se spojili zpracovatelé dřeva i lesníci, ve čtvrtek chtějí zveřejnit podrobnosti v tzv. Lesnické výzvě adresované státu.

Autor: ČTK