/FOTOGALERIE/ Už třiadvacet milionů korun stála příprava projektu výstavby nového sídla státního podniku Lesy ČR v Hradci Králové. A to i přesto, že největší dřevostavba v republice ještě ani nezačala růst. A jen tak nezačne.

Se začátkem výstavby sice původně lesníci počítali v dubnu letošního roku, ale čáru přes rozpočet jim udělala loňská kůrovcová kalamita.

Ta zhoršila hospodaření společnosti a odsunula celý projekt budovy za půl miliardy korun na neurčito. „Výstavba nového administrativního centra Lesů ČR byla pozastavena a není rozhodnuto, kdy se s výstavbou začne,“ nechala se na začátku letošního roku slyšet tisková mluvčí státního podniku Eva Jouklová a dodala, že na přípravu projektu (včetně architektonické soutěže, zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti) Lesy ČR zatím vynaložily částku 23 milionů korun.

Návrh budovy, jejíž půdorys má připomínat rozvětvený strom a do roku 2020 měla nahradit dosluhující ředitelství v roce 2020, vzešel před dvěma lety z mezinárodní architektonické soutěže. Vítězný návrh pochází z pera architektů Ondřeje Chybíka a Michala Krištofa.

Sami vítězní architekti vycházeli ze symboliky stromu, kdy má budoucí areál doslova prorůstat lesem. „Po prohlídce stávajícího areálu jsme se rozhodli prozkoumat nejbližší okolí a cesta nás zavedla po mostě přímo do hradeckého lesa. Byl teplý letní den a kontrast mezi teplotou ve vyhřátém prostředí mezi budovami a vstupem do chladivého lesa byl naprosto zřejmý. Ptali jsme se sami sebe, co nás vlastně nutí pracovat v přehřátém interiéru, když nejlepší by bylo vzít si notebook mezi stromy a pracovat v prostředí plném klidu?“ popsali krátce po zveřejnění výsledků mezinárodní soutěže zrod neotřelého nápadu architekti.

I ti nyní čekají, zda a kdy se budova začne stavět. Podle Evy Jouklové by však neměli čekat na to, že je Lesy ČR osloví, aby projekt přepracovali a zlevnili: „Projekt zůstal zachovaný ve vysoutěžené podobě, s jeho změnami nepočítáme.“

Brouk „sesadil“ ředitele

Kůrovec Lesům ČR nepřidělal však jen starosti se svým centrem. Vloni v květnu ministr zemědělství v demisi Jiří Milek (za ANO) odvolal generálního ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda. Podle ministra nezvládl podnik řídit, což vyústilo v kalamitu, při níž kůrovec likviduje lesy na velkých územích Moravy i Čech. Pro nedostatek sadby podle ministra navíc není možné stromy vytěžené kvůli kůrovcovi obnovovat.

Na začátku loňského září pak ministr zemědělatví Jan Toman jmenoval novým ředitelem státního podniku Josefa Vojáčka.