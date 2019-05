Výnosy z lesů ještě nedávno znamenaly pro obce přilepšení do rozpočtu. Jenže situace se dramaticky otočila. Stromy decimuje kůrovec a výkupní ceny dřeva citelně spadly, oproti loňsku až o polovinu. Pro obce to znamená výrazné ztráty. Některým nezbývá, než činnost dotovat.

Třeba v Kvášňovicích na Klatovsku budou muset z pokladny vytáhnout miliony korun, aby se jim zničené lesy podařilo dát dohromady. Kvůli tomu stopli všechny větší opravy. „Loňský rok byl nejhorším, který pamatuji. Budeme muset vše znovu vysázet,“ povzdechl si starosta Kvášňovic Miloslav Strolený. Podle něj kvůli kůrovci přišli až o 25 procent lesů.

I v Kolinci se museli plácnout přes kapsu, kvůli vytíženosti firem na zpracování dřeva koupili techniku. „Kapacity v lesnictví nejsou a myslím, že bude ještě hůř,“ je přesvědčen starosta Kolince Pavel Princ. Poukazuje na nešvar, který v lesích zhoršuje situaci. „Ne všichni proti kůrovci zasahují. Drobní vlastníci mnohdy opomenou těžbu. Brouk pak létá i do okolí a je průšvih.“

CENY DŘEVA PADAJÍ

Vážnost situace dokazují i čísla. Například na Rokycansku celkový objem kůrovcem napadeného dříví loni překonal dosavadní rekord z roku 2009. Tehdy po rozsáhlých polomech způsobených orkány z předcházejících let bylo v okrese Rokycany evidovaných 11 tisíc krychlových metrů kůrovcem poškozeného dřeva. „V roce 2018 bylo toto číslo téměř čtyřnásobně vyšší,“ upozornil Michal Duda z odboru životního prostředí Městského úřadu Rokycany.

„Důsledkem jsou ohromné těžby napadených smrkových porostů s následným přetlakem dřeva na trhu a dramatický pokles cen. Někdy i více než o polovinu,“ uvedl šéf Lesů města Rokycan Stanislav Suda. Je přesvědčený, že pokud stát nepomůže, bude to znamenat někde i existenční problémy.

Ztráty hlásí i Zbiroh. „Už víme, že se letos citelně poníží výnos plynoucí z lesního hospodaření . Není to zanedbatelná částka, podle odhadů by to mohl být skoro milion korun,“ říká starosta Zbiroha Michal Muravecký.

Na jednom tisíci hektarů městských lesů hospodaří Planá na Tachovsku. S kůrovcem tady sice problémy ještě nemají, i oni ale pocítili nízké ceny dřeva. Společnost Plánské lesy přitom vykazovala dlouhá léta zisky. „Loni skončilo hospodaření na nule, letos zastupitelé schválili poprvé finanční dotaci,“ řekla Deníku starostka Plané Martina Němečková. Z rozpočtu města bylo Plánským lesům poukázáno 2,5 milionu korun.

Negativní bilanci může ještě zmírnit připravovaná podpora ministerstva zemědělství pro nestátní vlastníky lesů, kterou budou moci čerpat i obce. „Měla by pomoci překlenout dobu zhoršeného odbytu kalamitního dříví. Chceme, aby vlastníci lesů mohli požádat o příspěvek už koncem letoška,“ řekl mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.