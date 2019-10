České lesy týrají kůrovci, a není nikdo, kdo by se snažil z nich tohoto škůdce vyhnat. Proto je potřeba dovézt zaměstnance z Ukrajiny. Tak by dala shrnout hlavní myšlenka vládního nařízení, které připravilo ministerstvo zemědělství a které dnes bude schvalovat vláda.

Podle ministerstva by každý rok mohlo získat mimořádné pracovní vízum 1500 Ukrajinců. Nařízení by platilo až do roku 2022, celkem by jich tedy bylo 4500.

„Kůrovcovou kalamitou je aktuálně silně zasaženo sedm krajů, k napadení však dochází na celém území státu,“ odůvodňuje svůj návrh ministerstvo.

V lese ale podle něj chybí až šest tisíc zaměstnanců, kteří by s touto situací pomohli. „Proto vyvstala potřeba řešit tuto situaci zajištěním chybějících pracovních kapacit ze zahraničí, a to primárně z jazykově kompatibilních zemí,“ dodává úřad vedený ministrem Miroslavem Tomanem (ČSSD).

Pouze bez agentur

Ukrajince by mohli „dovážet“ pouze přímí zaměstnavatelé, a to ti, kteří podnikají v oblasti zemědělství, lesnictví a potravinářství. Nikoli pracovní agentury. Důvodem je podle návrhu to, aby se nesnažili pracovníky uplatnit v jiných oblastech, například v automobilovém průmyslu.

Jisté riziko podle ministerstva představuje možnost, že sami Ukrajinci budou chtít po příchodu změnit zaměstnání. Ve vybraných sektorech jsou totiž mzdy často nízké.

„Zákon v takovém případě cizinci neumožňuje zaměstnavatele během pobytu na území Česka změnit, cizinec by musel podat žádost o zaměstnaneckou kartu na zastupitelském úřadu,“ uvádí ministerstvo v důvodové zprávě. Riziko nelegální práce podle něj zmírní to, že vízum bude maximálně na rok, a teprve poté se bude prodlužovat. Nikde se už ovšem neuvádí, jak se zabrání tomu, aby Ukrajinci neskončili místo v lese ve výrobně potravin. I tyto fabriky totiž patří mezi vybrané obory.

Několik měsíců

Lesní firmy přitom shánějí zaměstnance, kde se dá. „Pracovní síly nejsou, všichni lidé jsou v továrnách,“ říká předseda Sdružení lesních školkařů Petr Němec. Firmy to podle něj musejí řešit tři až pět měsíců předem.

„Kolega hajný musel jít sázet sám, protože není nikdo jiný. Nejdříve na to měl Čechy, ti mu zmizeli do automobilky v Mladé Boleslavi. Tak si loni najal Ukrajince, a ti mu letos zmizeli také,“ dodává.

Návrh má ovšem i své kritiky. Například podle bývalého ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) by se nemělo nařízení zužovat pouze na Ukrajince a zvýšit i počet lidí, kterých se to týká. „Je třeba to odšpuntovat a tu horní hranici tam nedávat,“ řekl nedávno Jurečka pro Právo.