Třeba cena nejsilnějších smrkových souší je nově 200 korun za metr krychlový, zatímco dosud vyšla o polovinu víc. U slabších sortimentů ceny klesly o 40 procent. U nejsilnějších dubů je cena 750 korun za metr krychlový a neměnila se. Vytěžené smrkové palivové dřevo ze skládky je za 350 místo 400 korun za metr krychlový. Loni v únoru dřevo ze skládky bylo za 550 korun za metr krychlový.

V na troud vyschlých lesích nyní hrozí velké riziko požárů. Stačí drobná neopatrnost. Předevčírem hořel les u Sezemic na Pardubicku, v suchém poslední dubnové dekádě způsobil nedopalek cigarety požár skoro hektaru lesa v Janově na Svitavsku. Během dalšího víkendu pak hasiči likvidovali v Pardubickém kraji dalších devět požárů porostů lesů i vyschlých luk.

„Kalamitního smrkového dřeva je nyní nadbytek. Rozšířili jsme proto i počet prodejních míst, abychom vyšli vstříc velkému zájmu lidí o palivové dřevo,“ řekla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Podnik se kůrovcového dřeva chce vysloveně zbavit, zvýšil totiž i množství dřeva na jednu objednávku. Třeba při samovýrobě oproti loňsku skoro sedmkrát, jeden zájemce si tak může z lesa odvézt až 200 kubíků.

Ceny palivového dřeva za poslední dva roky spadly o 60 procent. Napadené lesy jsou plné hromad dřeva, které je třeba odvézt a ztoppit. K ničemu jinému se nehodí. Při samotěžbě vyjde kubík palivového dřeva u Lesů ČR třeba na 30 korun.

Kalamita letos poroste

Kůrovcová kalamita, která vloni udeřila v plné síle, navíc letos možná dosáhne ještě děsivějších rozměrů.

„Kalamita bude pokračovat minimálně tak jako vloni, počasí je totiž pro kůrovce extrémně příznivý – je sucho a teplo. Leda, že by byl květen vlhký podobně jako před rokem, to by nám pomohlo,“ podotkl ředitel lesního a vodního hospodářství Lesů ČR Vladimír Krchov.

Největší nápor kalamity nyní podle jeho slov zažívají po loňské Moravě a Vysočině právě Čechy, a to včetně Pardubického kraje.

Například vloni vytěžily Lesy ČR v Pardubickém kraji 574 tisíc kubíků dřeva, z toho skoro dvě třetiny bylo kůrovcové. Letos bude těžba ještě vyšší. „Nejvíce postiženými oblastmi je okolí Nasavrk a Svitavsko,“ uvedla mluvčí Lesů ČR Jouklová.

O to více se lesáci snaží vzniklé holiny zpátky zalesňovat. Letos chtějí vysadit 1,6 milionů sazenic na 273 hektarech.

Nová výsadba je podle ní druhově velmi různorodá a převažují listnaté stromy. Zachován je ale i smrk, funguje totiž jako tzv. přípravná dřevina pro ostatní stromy v první fázi růstu. Nově vysázené lesy často připomínají spíše keři zarostlé paseky, to se ale s růstem lesa změní.