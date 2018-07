Kyjov chce být chytré město. Chystá lampy na dálkové ovládání a s wifi

Kyjov, Hodonín - Dálkové ovládání veřejného osvětlení, které zamezuje plýtvání energií. Tak vypadá první část projektu Smart City, který od loňského jara rozvíjí v Kyjově na Hodonínsku. „Letos vytvoříme základ pro další úpravy, na jejichž tvorbě se už budeme radit přímo s obyvateli. Chceme patřit mezi lídry chytrých měst, ale zůstat rozumní v investicích,“ upozornil tajemník radnice Milan Jagoš. Systém podle něj značně ulehčí život obyvatel a bude šetrný k přírodě.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Michal Bílek

Kyjovští chtějí ještě letos vyměnit několik lamp, opatřit je kamerami, nabíječkami, wifi vysílači a zavést nabíjení elektromobilů u vybraných parkovišť.

V okresním městě Hodoníně se podobný projekt snaží prosadit místní Jiří Humpolík. Napsal do městského zpravodaje, jak by radní mohli ušetřit díky inteligentnímu osvětlení, solárním kontejnerům stlačujícím odpadky a dalším zařízením. „Reakci jsem zatím neobdržel ani od obyvatel, ani od vedení města. Těžit z chytrých řešení by přitom mohl celý Hodonín,“ řekl Humpolík.

Podle mluvčího tamního městského úřadu Josefa Horníčka o Smart City zastupitelé mluvili už několikrát. „Radnice v nejbližší době ale nic podobného neplánuje. K vytváření chytrého města dojde nejdříve po volbách pod správou nového vedení,“ dodal Horníček.

JAN KUCHTA