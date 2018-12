Jako dobrou investici do budoucna vidí vedení Kyjova nákup vinic. Ke třem a půl hektaru vinohradů, které nyní vlastní, chce přikoupit další. Na jihu Moravy jsou přitom podle informací Deníku jen dvě města, která vinice vlastní. Kromě Kyjova je to ještě královské město na Dyji Znojmo.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

Nové pozemky s vinicemi nabídl k prodeji jejich majitel. „Jsou to pozemky, které přímo navazují na vinice, které město již vlastní. Proto jsme se rozhodli je přikoupit. Náš podíl na té vinici tedy bude větší. Ve vinohradech nehospodaříme, využíváme je k propachtování,“ uvedla vedoucí majetkového odboru města Markéta Pírková.



Město podle ní investuje do pozemků i vinohradů cíleně. „Pokud to finančně vychází, nabízené pozemky kupujeme. Z dlouhodobého hlediska je to pro město přínosem,“ dodala Pírková.

Výrazně menší je Rajská vinice v Karolininých sadech ve Znojmě. Vlastní ji město a v dlouhodobém nájmu na vinici hospodaří vinařská společnost Lahofer. „Hospodaříme na dvou desetinách hektarů. Máme tam Veltlínské zelené, Sauvignon a Ryzlink Rýnský. Podle smlouvy má město každý rok nárok na polovinu úrody. Znojmo toho využívá a dělá si vlastní šarži vína pro svoji propagaci,“ sdělil marketingový ředitel společnosti Daniel Smola s tím, že Lahofer má ve vinici s jedinečným výhledem na údolí Dyje i degustační stánek.



Podle vinařského experta Jaromíra Čepičky je vlastnictví vinic městy či obcemi v republice spíše výjimečné. „Kromě Znojma a Kyjova má městskou vinici například Mělník. Dokonce se jmenuje Městská vinice. Je však v majetku Lobkowitzů,“ přiblížil Čepička.



Jak dodal, obvykle mají městskou vinici města, která se rozprostírají v kopcovitém terénu. „Což naopak neplatí třeba pro Mikulov. Tam jsou všechny vinice v soukromém vlastnictví,“ doplnil.



V Brně je viniční trať, která se jmenuje Vinohrady. „To si městská část prosadila a název se objeví ve vyhlášce, respektive v novele, jako soupis vinařských obcí. Jenže vinice v městské části v Brně-Vinohradech žádná není,“ poukázal Čepička.



Starosta Sedlece u Mikulova Marian Pánek tvrdí, že i když je obec vyhlášená vinicemi a vinaři, obvykle vlastní vinice nemá. „My tedy rozhodně ne a myslím si, že těch měst, které vinice vlastní bude patrně jen hrstka. Přiznám se, že nevím ani o vesnicích z našeho okolí, že by vinohrady vlastnily. Vše je pochopitelně v soukromých rukou vinařů a vinařských podniků,“ uzavřel Pánek.