Celý soubor staveb mezi Blažovicemi a Veselím má ministerstvo dopravy schválit letos v červnu. Na elektrizaci a modernizaci dráhy místní čekají už léta. „Čas strávený na cestě z Kyjova do Brna se zkrátí zhruba o deset minut. Na trať se díky novému sdělovacímu a zabezpečovacímu zařízení vejde více vlaků, bude tak možné ve špičkách pracovních dnů zkrátit intervaly mezi jednotlivými spoji. Jezdit budou moderní soupravy,“ přiblížila výhody předsedkyně kyjovské komise výstavby a urbanismu Hana Bednaříková.

Podobně vidí výhody i ve Veselí. „Modernizaci podporujeme, ale s technickou výhradou pro sklad surovin při výstavbě trati. Ten by totiž zatížil dopravu v centru,“ uvedl veselský starosta Petr Kolář. Místo pohybu třiceti nákladních vozů denně chce Správa železnic využít i pro dopravu materiálu koleje, případně recyklační základnu přemístit jinam.

Přijdou o přejezd

Také ve Vracově mají vůči plánované novince výhrady. Přijdou totiž o jeden z frekventovaných přejezdů. Nahradit jej má podjezd pro cyklisty. „Myslím si, že to není vhodné řešení. Bude lepší, když tam vznikne podjezd, kudy projedou i auta. Jinak se všechna doprava odtud přesune do vedlejší ulice před základní školu, a to není dobře,“ vyjádřil se místní Zbyněk Janoška.

Ještě výrazněji se má modernizace projevit v Bzenci. Tam má mimo jiné kvůli několika přeložkám dojít i k úpravě polohy tamního potoka, v jehož nivě vznikne pět tůní. Navíc má současný přejezd ve směru na Strážnici nahradit nadjezd. Především ale vznikne nová železniční zastávka Bzenec střed, jižně od kasáren. „Je otázkou, jak se pak využije nová rychlost vlaků, když od nádraží budou zastavovat po ujetí půldruhého kilometru,“ podotkl bzenecký starosta Pavel Čejka.

Jisté výtky mají i v Kyjově. Trať totiž protíná nejen město, ale i celý jeho katastr. „Tím se stává bariérou bránící dalšímu rozvoji. Pro něj je nutné zajištění bezbariérového přecházení pro chodce směrem k lokalitě Bukovanská,“ uvedla Bednaříková.

Chtějí bezbariérové přecházení

Nyní je možné pouze na přejezdech v Komenského a Jiráskově ulici, které jsou od sebe vzdálené téměř dva kilometry. „Naše město proto požaduje zahrnout do projektových příprav zbudování bezbariérového přecházení pro pěší přes trať, ať již formou dalšího přechodu, podchodu nebo nadchodu,“ upozornila předsedkyně komise.

Železničáři předpokládají, že se stavebními pracemi začnou v letech 2022 a 2023. „Přesný harmonogram výstavby zatím není stanoven a bude upřesňován na základě úspěšnosti získání jednotlivých územních rozhodnutí a stavebních povolení,“ dodala mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Modernizace

Součást: elektrizace trati Brno – Blažovice – Veselí nad Moravou za 12 miliard korun

Možné zahájení: 2022

Novinky: zvýšení rychlosti až na 160 km/h, nahrazení dvou přejezdů, nová zastávka Bzenec střed, 5 tůní