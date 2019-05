"Předpokládáme, že průměrná cena last minute nabídek bude vyšší o jeden až tři tisíce korun oproti loňskému roku, záleží podle destinací a hotelů," řekl ČTK obchodní ředitel CK Exim Tours Petr Kostka.

Podle Papeže bývá právě v srpnu na kapacity cestovních kanceláří největší tlak, a pokud bude méně místa v letadlech, ubude i last minute zájezdů. "V září bych už tak velký tlak neočekával, protože rodiny s dětmi létají méně," uvedl. Dodal, že se ale sezona i přes problémy s letadly vyvíjí dobře. Objem prodaných zájezdů je momentálně vyšší i ve srovnání s loňskou rekordní sezonou, potvrdil mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

Nebezpečné boeingy

Provoz letadel Boeing 737 MAX 8 a MAX 9 v březnu pozastavila po dvou haváriích Evropská agentura pro bezpečnost letectví. Společnost Smartwings, která má ve své flotile sedm těchto letadel, krátce poté informovala, že v létě omezí kapacity svých letů o osm procent.

"Já osobně bych nečekala a vybrala si svůj letní zájezd, dokud mám možnost. Teď nabídka ještě je," dodala mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková.

Náklady, které jsou spojeny s "uzemněním" letadel, ještě cestovní kanceláře přesně vyčísleny nemají. "Dá se ale předpokládat, že půjdou do desítek milionů korun," konstatoval Bezděk. CK Fischer to ale podle něj ustojí. Exim Tours zajistila podle Kostky většinu odletů i za cenu zvýšených nákladů pro firmu. Cestovní kanceláře podle Papeže řeší například administrativní problémy spojené se změnami letových časů, s komunikací s klienty, s hotelovými kapacitami a nedostatkem míst v letadlech.

Sázejte na pojištěné kanceláře

Úpravám v letovém řádu se nelze podle Kostky zcela vyhnout. "Změny se dotýkají některých letů z Ostravy a Brna do Egypta, z Ostravy na Kos a z Ostravy a Brna do Varny," řekl Kostka. Exim Tours klientům nabízí změnu termínu zájezdu nebo změnu odletového letiště z Prahy. Dotkne se to zhruba tisícovky klientů této cestovní kanceláře.

Místopředseda asociace si nemyslí, že by kvůli této situaci byly nejvíce ohroženy malé cestovní kanceláře. "Nezáleží na velikosti společnosti, ale na její připravenosti vypořádávat se s problémy, na její schopnosti flexibilně reagovat na to, co trh přináší," dodal. Cestovní ruch je však podle Papeže velmi konkurenční prostředí, bez podpory státu nebo EU, a může se stát, že někdo zkrachuje. Připomenul nicméně, že klient, pokud si koupí zájezd u pojištěné CK, o peníze podle zákona nepřijde.