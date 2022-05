Nevítaný rekordman. Metr nové lávky přes Labe stojí půl druhého milionu

Milovníci rekordů se od předminulého týdne jezdí dívat na nejdelší visutý most světa na Dolní Moravu na Pardubicku. Tamní Sky Bridge se svými 721 metry však není jediný rekordní most na východě Čech. Už za pár měsíců se totiž v Hradci Králové otevře nové přemostění Labe. To bude také rekordní, ale poněkud jinak. Zatímco lávka na Dolní Moravě vznikala něco přes dva roky, hradecký most čekal na svůj zrod dvacet let.

Lávka přes Labe v Hradci Králové začíná získávat konečnou podobu. | Foto: Zdeňka Gelnarová