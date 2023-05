Žádné výjimky. S takovým návrhem přišlo ministerstvo financí, které by chtělo zrušit osvobození nemocných v lázeňské péči od poplatku za pobyt. Návrh, kterým se v současné době zabývají poslanci, se nelíbí lázním ani pacientům. Obávají se, že řada lidí si pobyt kvůli tomu rozmyslí a zůstane doma.

Zákon o místních poplatcích nyní říká, že od poplatku za pobyt jsou osvobozeni ti pacienti, jejichž léčba je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, tedy komplexní léčba. Naopak ti, kteří si lázně platí sami, poplatek odvádějí. Ministerská novela tohoto zákona předpokládá, že příště by poplatek platili všichni.

„Právě osoby s komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péčí, takzvaní křížkaři, využívají prostředí lázeňského místa velmi dlouho a stávají se na tuto dobu v podstatě obyvateli města. Všichni klienti lázeňských zařízení využívají veřejnou infrastrukturu a veřejná prostranství ve městě a jejich nároky na podobu či vybavenost lázeňského místa se neliší, ať už je jejich lázeňský pobyt hrazený z veřejného pojištění či z vlastních zdrojů,“ vysvětlil důvody mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.

Obce hlásí propad příjmů

Poplatky z pobytu považují obce za důležité. Mluvčí Svazu měst a obcí Alexandra Kocková uvedla, že místní samosprávy v poslední době řeší nejen velký propad příjmů spojených s místními poplatky, ale i nesnadnost jejich výběru. „Je proto na místě věnovat pozornost i této otázce a Svaz měst a obcí ČR pevně věří, že zákonodárci vnímají i tyto následky,“ doplnila.

Návrh vyvolal nevoli některých pacientských organizací. Prezident Svazu pacientů Luboš Olejár ho dokonce považuje za „totální úlet“. „Spousta lidí omezí pobyty. U nemocných je to indikace zdravotní, ne komerční,“ řekl s tím, že u těchto pacientů předpokládá až padesátiprocentní propad.

To bude mít i dopad na samotné lázně. Olejár se v tom shoduje třeba s Českou unií cestovního ruchu, která upozornila na to, že se léčebná zařízení dosud nevzpamatovala z důsledků koronavirové epidemie. Potýká se rovněž s rostoucími náklady, ale i se sníženým zájmem klientů kvůli vysoké inflaci a konfliktu na Ukrajině.

„Je nutné nezaměňovat léčící se nemocné s ostatními hosty lázní, a léčebné lázně s hotely v lázeňských městech. Wellness je něco zcela odlišného od léčebných pobytů, ostatně ani nepožívá ochrany nulové sazby daně z přidané hodnoty. Pacienti, jejichž pobyt je hrazen ze zdravotního pojištění, musí zůstat osvobozeni od poplatku za ubytování,“ zdůraznil šéf výboru unie Jakub Juračka.

Léčebný ústav vs. lázně

Samotné lázně pak poukazují na to, že novela bude pro pacienty diskriminující. Od poplatku totiž budou nadále osvobozeni ti pacienti, kteří se pojedou léčit do odborného léčebného ústavu. „Pacient, který prodělal operaci výměny kloubu a pojede na následnou rehabilitaci do odborného léčebného ústavu v lázeňském místě, nebude platit místní poplatek. Zatímco pacient, který pojede na stejnou rehabilitaci se stejnou diagnózou do léčebných lázní, bude muset místní poplatek zaplatit,“ podivil se viceprezident Svazu léčebných lázní Martin Plachý.

Odborný léčebný ústav a léčebné lázně jsou totiž dvě různé kategorie, i když mohou působit na stejném místě. Příkladem jsou třeba Lázně Darkov v Karviné, kde jsou obě zařízení vedle sebe. „Stejný pacient, stejná léčebná diagnóza, ale ve druhém případě zaplatí pacient minimálně tisíc korun navíc při 21denním pobytu a průměrném 50 korun poplatku na den. Stávající novela zákona tuto dříve odstraněnou diskriminaci opět zavede,“ doplnil Plachý.

V České republice působí bezmála sto lázeňských zařízení s kapacitou 25 tisíc lůžek. Zaměstnávají na jedenáct tisíc pracovníků a na lázně je navázáno dalších několik tisíc pracovních míst v sektoru služeb. Z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že v roce 2021 do všech lázní na území České republiky přijelo na rehabilitační péči téměř 220 tisíc lidí. Více než třetina z nich měla tuto péči plně hrazenou z veřejného zdravotního pojištění.

„Lze tedy konstatovat, že projednávaná změna zákona o místních poplatcích fiskálně pozitivně zasáhne do rozpočtu samospráv v lázeňských místech, a to zejména těch, které jsou zaměřeny právě na poskytování komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče,“ dodal mluvčí ministerstva financí Běhal.

Novelou by se měli poslanci znovu zabývat ve třetím čtení příští týden.

Poplatek za pobyt platí nejen lázeňští hosté, ale všichni ubytovaní turisté. Jejich příjemci jsou města a obce, v nichž se lázně a další ubytovatelé nacházejí. Samosprávy si výši poplatků nastavují různě, například Lázně Luhačovice nebo Mariánské Lázně vybírají 50 korun za den, což je dle zákona maximum. Naproti tomu Janské Lázně si denní sazbu nastavily na 26 korun. Lázně Darkov chtějí po hostech jen šest korun.