Legální konopí rozděluje. Investiční fondy řeší, jak se postavit k marihuaně

Je marihuana lék, nebo neřest? S touto otázkou bojují americké sociálně zodpovědné investiční fondy spolu s tím, jak stále více států schvaluje rekreační užívání konopí, což konopný průmyslu přibližuje spíše k hříšným akciím. Mezi ty spadají třeba výrobci alkoholu a tabákové firmy, kterým se eticky zaměření investoři vyhýbají. Společensky zodpovědný investiční průmysl má v USA hodnotu kolem osmi bilionů dolarů (183 bilionů korun).

Rekreační užívání marihuany pro osoby starší 21 let již povolilo deset států USA a federální distrikt hlavního města. Legalizaci také navrhli zákonodárci státu New Jersey, uvedla agentura Reuters.

Žádná americká veřejně obchodovaná společnost zatím přímo marihuanu neprodává. S akciemi kanadských producentů marihuany, jako je Tilray a Canopy Growth, se však obchoduje na burze v USA.

V polovině října Kanada legalizovala konopí pro rekreační účely, což nutí manažery fondů a jejich klienty k přijetí rozhodnutí, zda nemají problémy s investováním do marihuany, pokud není pro léčebné účely. Marihuana se používá pro léčbu řady potíží, od epilepsie až po migrény.

"Kolem konopí je řada smíšených pocitů, zatímco u tabáku je převážně shoda, že není v žádném případě bezpečný," říká Jennifer Sirekloveová, šéfka oddělení pro zodpovědné investice ve firmě Parametric Portfolio Associates, která má ve správě majetek za 220 miliard dolarů.

Rekreační kouření marihuany je problém

U věřících investorů, včetně některých křesťanských vysokoškolských nadací, je větší pravděpodobnost, že se konopí zcela vyhnou. Další sociálně zaměření klienti se zřejmě vyhnout firmám, které pěstují marihuanu, ale budou tolerovat společnosti, které ji prodávají v rámci svého širšího podnikání, domnívá se Sirekloveová.

Otázka konopí upozorňuje na širokou škálu investičních filozofií v rychle rostoucím sektoru sociálně zodpovědného investovaní. Zatímco téměř všichni investoři v tomto odvětví se vyhýbají sektorům, které by mohly mít negativní dopad na společnost, jako jsou zbraně, hazard, pornografie a tabák, někteří investují do firem, které prodávají alkohol, pokud je pouze částí jejich celkového podnikání.

Dvěma největšími sociálně zodpovědnými fondy jsou Parnassus Investments a Calvert Funds. Ani jedna z nich v současnosti nemá investice v konopných firmách.

Investoři, kteří hledají sociálně zodpovědné investice, se při hodnocení podniků zaměřují na kritéria souhrnně označovaná zkratkou ESG. Firmy jako je tvůrce indexů MSCI, který vytváří prověřené seznamy společností plnících tato kritéria, uvádějí, že zatím zahrnují producenty konopí na svůj širší seznam podniků splňujících ESG.

To by se však mohlo změnit, pokud velké tabákové firmy, jako je Altria Group nebo Philip Morris International, koupí některou z těchto firem nebo samy vstoupí na trh s marihuanou. Právě Altria, která vyrábí cigarety značky Malboro, v pondělí oznámila, že investuje 1,8 miliardy dolarů (41 miliard korun) do menšího kanadského pěstitele konopí Cronos.

I pohled institucionálních investorů je přitom různý. "Někteří klienti mají nulovou toleranci ke konopí bez ohledu na jeho použití, jiní berou v úvahu rozdíly a pouze se chtějí vyhnout firmám, které se zaměřují na trh s rekreačním užitím," uvedl viceprezident MSCI ESG Research Joseph Williams.

Zatímco sociálně zodpovědní investoři se zaměřují na otázku sociálního dopadu marihuany, manažer fondu Mutual Vice Fund Jordan Waldrep na tento sektor sází. Jeho fond záměrně investuje do podniků, kterým se sociálně zodpovědné fondy vyhýbají.

Z konopných firem se soustředí hlavně na takové jako je Canopy Growth, které začaly zřizovat vlastní značky, a ne jenom na ty, které jsou čistými pěstiteli. "Rekreační trh bude o značkách. Příležitost k růstu je zkrátka až příliš vysoká," uvádí Waldrep.