Lékaři chystají rekonstrukci budovy, kterou koupili. Bude se jmenovat Dům lékařů

Česká lékařská komora (ČLK) nechá zrekonstruovat budovu v Drahobejlově ulici v Praze 9. Předpokládané náklady na rekonstrukci, která by mohla být hotová v polovině roku 2020, jsou 44 milionů korun.

Dům lékařů v Drahobejlově ulici.Foto: Kancelare.cz

V budově budou kanceláře, školící centrum i archiv komory. Na sjezdu v pražských Vysočanech to řekl prezident komory Milan Kubek. Pětipatrovou budovu komora loni zakoupila pro své nové sídlo, které se bude nazývat Dům lékařů.

Komora kvůli rekonstrukci oslovila sedm projekčních kanceláří, z nichž se čtyři zúčastnily soutěže. Výběrová komise doporučila spolupráci s architektem Jiřím Rymešem. Za projektovou dokumentaci, která by měla být hotová do konce ledna 2019, komora zaplatí 2,35 milionu. Do dalších šesti měsíců by rekonstrukce měla získat stavební povolení. Samotná přestavba bude pak trvat deset až 12 měsíců.

Loňský sjezd schválil zakoupení pětipatrové budovy. Za budovu ČLK zaplatila 97 milionů korun, přičemž na 57 milionů si vzala hypotéku na 15 let. Budova byla v 90. letech zrekonstruovaná pro administrativní účely. Nyní je v budově 19 nájemců, s nimiž komora ukončí smlouvy do konce března příštího roku, protože podle odborníků nelze budovu rekonstruovat za provozu.

Česká lékařská komora je samosprávná profesní organizace s povinným členstvím. Má zhruba 52 200 členů, z nichž asi 43 tisíc je aktivních lékařů. Komora dohlíží na to, aby lékaři vykonávali své povolání odborně, v souladu s etikou a zákony. Zaručuje odbornost členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékařského povolání. Zároveň vede seznam členů a hájí jejich práva a profesní zájmy.