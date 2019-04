„Hlavní podíl na tom, že za sebou máme další úspěšný rok, mají jednoznačně naši zaměstnanci – kvalitu jejich práce potvrzují i kontroly regulátora,“ prohlásil Horák. K velkému zlepšení podle něj přispěl i rezervační systém v lékárnách. „Jestliže mají poptávanou položku na skladě, pak doba mezi odesláním objednávky přes e-Shop a jejím vychystáním v lékárně zabere jen asi čtvrthodinu.“

Největší síť lékáren u nás dosáhla vloni obratu ve výši 17,9 miliardy korun, tedy o téměř 1,8 miliardy více než o rok dříve. V rámci internetového prodeje pak obrat Dr.Max dosáhl 600 milionů s meziročním růstem okolo 60 procent. Počet objednávek dokonce překročil jeden milion.

Úspěšný klientský program

Lékárny Dr.Max poskytují své služby na 446 místech České republiky. Sedmdesát z nich prošlo v loňském roce modernizacií a podobný proces čeká v letošním roce dalších 40 poboček. „Můžeme už tempo poněkud zvolnit, intenzivní úsilí uplynulého období nám to umožňuje. Převážná část našich lékáren odpovídá potřebám moderního pacienta. A těší nás i to, že české know-how je možné v tomto směru do vysoké míry uplatnit i v zahraničí při rozšiřování značky Dr.Max do dalších zemí Evropy,“ říká Horák.

Dařilo se i v rámci klientského programu Karta výhod. Oproti roku 2017 se počet jeho členů zvýšil o 320 tisíc a v oběhu je v současné době 3,4 milionu věrnostních karet. Tomu pomáhá i vlastní značka Dr.Max. „Ve srovnání s ostatními výrobci má naše vlastní značka největší dynamiku – jde tu o úspěch, který nemá v kontinentální Evropě obdoby," uzavírá Horák.