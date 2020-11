Železniční dopravce Leo Express rozšíří svou žalobu na České dráhy za jejich údajné uplatňování predátorských cen, po státním podniku bude požadovat jako náhradu škod přes miliardu korun. Je to více než dvojnásobek, než původně soukromá firma po drahách žádala. Informoval o tom mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík. Náhradu škody v řádech stovek milionů korun požaduje od ČD u českých soudů i RegioJet. České dráhy se proti stanoviskům Leo Expressu ohradily, situace je zatím podle nich nenutí měnit svou pozici ve sporu.

Modernizovaná vlaková jednotka Alstom dopravce Leo Express | Foto: ČTK / ČTK

Leo Express tak reaguje na předběžný závěr Evropské komise z minulého týdne, podle níž České dráhy porušují antimonopolní pravidla účtováním cen pod úrovní nákladů. Ty podle komise dráhy uplatňovaly zejména na trati mezi Prahou a Ostravou. Pokud ČD nedokážou svůj postup v konkurenčním boji obhájit, hrozí jim pokuta do deseti procent z ročního obratu. To by podle výroční zprávy firmy za loňský rok znamenalo asi čtyři miliardy korun. Státní dopravce v reakci uvedl, že sdělení výhrad není rozhodnutím, které by závazně říkalo, že ČD pochybily a jsou povinny platit pokutu. Společnost zároveň uvedla, že si není vědomá protiprávnosti svého jednání, což mají potvrzovat její důkazy. Představenstvo nyní bude jednat o dalším postupu.