Leo Express rozšiřuje dálkové spoje. Představil i nový typ autobusu

Autobusový dopravce Leo Express v létě posiluje dálkové autobusové linky. Více spojů nabídne ve směru do německého Mnichova nebo rakouského Salcburku. Představil také nově pořízený autobus pro 53 cestujících.

Leo Express nasadil na linku Prahy do Mnichova nový autobus Setra 517 HDFoto: Leo Express

Leo Express vyjíždí na lince z Prahy do Mnichova a zpět s novým autobusem Setra 517 HD, který právě sjel z výrobní linky. Cestujícím nabízí 45 sedadel třídy Economy a 8 sedadel třídy Business. V autobuse si zákazníci užijí klimatizaci, Wi-Fi, elektrické a také USB zásuvky nebo vodu a čerstvě namletou zrnkovou kávu zdarma. Ve třídě Business navíc cestující získají více místa na nohy, polohovatelné opěrky hlavy nebo občerstvení zdarma.

„Nabízíme našim zákazníkům možnost, jak se ještě pohodlněji dostat do Mnichova. Ve zbrusu novém autobuse s nadstandardním vybavením a službami si cestu skutečně užijí. Spoj je ideální pro výlet nebo služební cestu a zastavuje také na mnichovském letišti,“ říká Jakub Svoboda, ředitel Leo Express pro Českou a Slovenskou republiku.

V současnosti jezdí autobusy Leo Expressu do Salcburku čtyřikrát v týdnu, vždy ve čtvrtek, v pátek a o víkendu. Od 18. června bude tato linka v provozu každý den. O jeden spojdenně se rozšíří spojení do Mnichova od 22. června a autobusová linka do Rachova navazující na železniční spojení Praha - Košice bude v provozu každý den od začátku července.

Leo Express zároveň s představením nového autobusu oznámil meziroční zvýšení prodeje autobusových jízdenek na svých linkách o 76 procent a růst jejich obsazenosti o 32 procent. Autobusy a minibusy se na celkových tržbách společnosti podílejí přibližně 20 procent. Jedná se o meziroční srovnání za první čtvrtletí roku.

V létě navíc společnost zdvojnásobí autobusovou přepravní kapacitu oproti loňskému roku. V rámci přepravního výkonu (místokilometrů), dosáhnou linky nárůstu o 80 procent. Další novinkou v autobusové dopravě je například nedávno spuštěná linka Praha – Drážďany či navýšení minibusových spojů na Zlínsku, v rámci kterých se zákazník může nechat dovést na konkrétní adresu, a například i do lázeňských Luhačovic.