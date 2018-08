Leo Express zbrojí na krajské zakázky. Pronajal si 15 dieselových vlaků

Na lavinu, kterou může spustit nedávná výhra RegioJetu na Ústecku, se připravuje i třetí největší železniční dopravce v zemi. Leo Express si dlouhodobě pronajal 15 motorových jednotek Lint od francouzského výrobce Alstom. Chce se s nimi ucházet zejména o neelektrifikované trati, na kterých příští rok končí monopol Českých drah.

Elektrická jednotka Alstom Coradia LintFoto: My another account: CC0 1.0; Wikimedia Commons

Leo Express příští rok slaví deset let od založení. A k výročí by rád dostal zakázky na zajištění železniční dopravy v krajích, které by mu pomohly vybřednout z červených čísel. Na lokálkách totiž cenová válka, která osekala jeho zisky na trati Praha–Ostrava, prakticky nehrozí.

Protože je většina tratí v gesci krajů neelektrifikovaných a stávající plně vytížená pětihlavá flotila Leo Expressu naopak elektrická, padla logicky volba na dieselové vlaky. Firma Leoše Novotného mladšího si je nebude kupovat, pouze si je dlouhodobě pronajala.

„Zájem o železniční dopravu v České republice roste, ale rozvoj brzdí zejména kvalita vlaků a služeb,“ je přesvědčen ředitel Leo Expressu Peter Köhler. Od pronajatých jednotek si mimo jiné slibuje nízké provozní náklady a malou hlučnost.

Jedná se celkem o 15 jednotek, z toho 11 s kapacitou 120 míst a čtyři s kapacitou 70 míst. Všechny jednotky jsou nízkopodlažní, klimatizované, vybavené Wi-Fi připojením a zásuvkami, včetně USB. Vlaky, které dosud jezdí především v Německu a v Dánsku, mohou být vybaveny také automaty na jízdenky nebo občerstvení. Jejich nejvyšší rychlost je 120 km/h.

Leo Express už v současné době jedná s několika kraji o podmínkách nasazení těchto jednotek od prosince 2019, kdy končí desetileté memorandum zajišťující dominanci národního dopravce. Jednotky bude mít dopravce k dispozici už od začátku příštího roku. Nejprve podstoupí úpravy interiéru a zabezpečení nutného pro provoz v České republice.

Leo Express je s podílem 1,3 procent na dopravních výkonech druhým největším soukromým železničním dopravcem v zemi. V roce 2016 zvýšil obrat na téměř 300 milionů korun, spolu s tím však zároveň prohloubil provozní ztrátu na více než 70 milionů. Jeho vlaky jezdí z Prahy na Slovácko, Ostravsko, do Košic a nejnověji také do Krakova. Kromě nich provozuje také autobusy a je partnerem německých společností Westbahn a FlixBus.