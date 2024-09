Nově připravovaný recyklační poplatek za papírové slevové letáky mají podle ministerstva životního prostředí platit všichni, kdo je produkují. Ovšem kromě politických stran, radnic či úřadů. Stranickým pokladnám to ušetří miliony korun.

Podle plánů úředníků by měla být výroba a distribuce reklamních letáků do budoucna zatížena novou recyklační daní. Jak uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), bude spravedlivé, aby za budoucí odpad včetně papírového platil každý, kdo jej produkuje. Ale s výjimkou volebních letáků politických stran a tiskovin vydávaných radnicemi či úřady, jak ministr upřesnil.

Co by však pro politiky znamenalo, kdyby za svoje letáky, jimiž lidem před volbami zahlcují jejich schránky, museli zaplatit tak jako ostatní? Jak v březnu ministerstvo životního prostředí uvedlo, poplatek může dosahovat až 10 tisíc korun za tunu. Podle dat společnosti Česká distribuční se přitom jen za uplynulé dva roky rozneslo zhruba tisíc tun tiskovin s politickou reklamou. Politické strany by v takovém případě měly za recyklační poplatek zaplatit až deset milionů korun.

Není přitom vyloučeno, že by se požadovaná částka do budoucna mohla ještě vyšplhat výš. „Vlivem pandemických opatření a dalších vnějších vlivů byl trh ještě část loňského roku zatížen horší dostupností a vysokou cenou papíru. Dá se tedy předpokládat, že při standardních podmínkách by produkce volebních letáků byla ještě vyšší,“ uvedl manažer marketingu a komunikace České distribuční Jaroslav Staněk. Tato společnost je největším distributorem akčních a slevových letáků v Česku a je součástí skupiny Vltava Labe Media vydávající i Deník.

Dvojí metr

Zástupci obchodníků proto hodnotí přístup resortu jako nespravedlivý. „Dvojí metr ministerstva životního prostředí ke zpoplatnění tištěných letáků vnímám jako další klacek pod nohy spotřebitelům i podnikatelům. Pokud mají za letáky platit občané a obchodníci, nevidím jediný důvod, proč by stejná pravidla neměla platit také pro politiky a politické strany,“ komentoval prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.



Zpravodajské tiskoviny radnic obsahující reklamu anebo volební letáky politických stran nebo reklamní brožury úřadů často končí stejně jako ostatní papírový odpad v modrých popelnicích. Proč se jich tedy zpoplatnění nemá týkat? Podle ministra Hladíka je to proto, že to nebývá v žádném zásadním objemu. Hladík k tomu má navíc další argument. „Nespadají tam z toho důvodu, že jsou informačního charakteru,“ prohlásil.

To samé si ovšem o slevových letácích myslí i Prouza. „Letáky obchodů jsou samozřejmě úplně stejně informačního charakteru jako jakékoli jiné letáky,“ poznamenal. „Informují zákazníky o tom, co si můžou kde koupit, za jakou cenu, doporučují jim třeba i různé recepty. Pokud bych je měl srovnat s volebními letáky politických stran, tak bych skoro řekl, že ty letáky obchodů obsahují více pravdivějších informací než řada předvolebních letáků,“ dodal.