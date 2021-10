Když se v populárním filmu Sex ve městě 2 vydá čtveřice oblíbených Newyorčanek - Carrie, Charlotte, Miranda a Samantha - do Spojených arabských emirátů, letí aerolinkami, které vlastní šejk. A v první třídě letadla si užívají skutečný luxus - cestu v soukromých kajutách. Každá má sama pro sebe vlastní "kabinku" s velkým polohovatelným sedadlem, televizí. Stačí zmáčknout knoflík, dveře se zatáhnou a cestující zcela oddělí od ostatních pasažérů.

Podobné kabinky v první třídě letadel nejsou pouze výplodem fantazie filmových tvůrců. Ti, kdo si podobné cestování mohou dovolit, mají možnost si luxusní kajuty v letadlech u několika světových aerolinek zaplatit již několik let. Poprvé kajuty představila v roce 2007 společnost Singapore Airlines a od té doby se přidalo několik dalších dopravců. Háček samozřejmě je, že podobná vymoženost je záležitostí pouze první třídy. Ovšem jak píše CNN, nyní se zdá, že se kajuty rozšíří i do o stupeň "nižší" třídy - do business kategorie.

Raději soukromí, než šampaňské

Podle odborníků na cestovní ruch a leteckou dopravu jsou kabinky zajišťující během letů soukromí budoucností cest pro business i první třídu. Díky kabinkám by vlastně mohla vzniknout zcela nová kategorie, na pomezi dvou předchozích - superbusiness třída. Současný trend souvisí s koronavirovou pandemii. „V době pandemie jsme viděli dramatický pokles množství služebních cest. Navzdory tomu klienti business třídy potřebují i nadále cestovat za odpočinkem, či aby viděli blízké. Ovšem díky tomu, že jsme se za pandemie dokázali obejít i bez létání, nyní, když se vracíme k normálnímu životu a také cestování, hledáme něco víc - pohodlí, důraz na detail," nastínila pro CNN Elina Kopola ze společnosti TrendWorks, která se zaměřuje na chování zákazníků.

Podle ní už při létání nejde lidem o opulentní luxus první třídy. „Prvořadé jsou nyní soukromí a schopnost vytvořit si svůj vlastní prostor," tvrdí Kopola.

Supebusiness má být kompromisem mezi první třídou a klasickou business třídou. „V praxi to bude znamenat méně lahví šampaňského za šest set dolarů, ale zato soukromá kajuta v ceně místa v business třídě. Na pasažéry bude čekat prvotřídní sedadlo, skoro jako postel, bez sousedů, kolem kterých by se museli prodírat," nastiňuje CNN.

Aerolinky si díky tomuto kroku chtějí udržet klienty. „Současný rapidní vývoj ohledně kajut ukazuje, jak vážně aerolinky myslí zajištění pohodlného spánku a soukromí, klidu na práci," vysvětlil pro CNN Daniel Baron z tokijského studie Lift Aero Design, které se zaměřuje právě na navrhování kajut.

Jako kokon

Superbusiness kajuty jako první představila společnost Qatar Airways, nyní je už nabízí nebo plánují nabízet aerolinky Delta, ChinaEastern, JetBlue, British Airways, Shanghai Airlines, Aeroflot. Nejnověji se pro kajuty rozhodla společnost Air China.

Zástupci společnosti Air China zvolili mini kabinky od firmy Recaro a jsou příkladem toho, jak v praxi superbusiness třída vypadá a bude vypadat. „Stejně jako v původní business třídě se sedadlo bude nadále dát sklopit, čímž vytvoří v podstatě postel. Rozložení sedaček v kabině je takové, aby každý pasažér měl přímý přístup do uličky. Samozřejmostí jsou kvalitní obrazovky pro zábavu, prostor na práci, večeři. Skutečný rozdíl však zajistí dveře, které se dokáží posunout tak, aby kolem pasažéra vytvořily jakýsi kokon a oddělily ho od zbytku cestujících v letadle," popisuje novinku CNN.

V tomto případě dveře nejsou tak vysoké, aby se táhly od podlahy až ke stropu. Je to z bezpečnostních důvodů - letušky musí mít výhled na všechny cestující vždy při startu i přistání. Při sezení tak má pasažér dveře zhruba do výšky ramen, navíc při přistání musí být povinně všechny otevřené, aby se dalo snadno utéct při nehodě ven. Ovšem během letu skutečně zajistí soukromí. „Stačí sedadlo trochu sklopit, a dveře se vizuálně dostanou nad vaší hlavu. Zároveň se kabinka zdánlivě prodlouží, takže nehrozí klaustrofobie," uvádí CNN.

Podle Barona by se podobné kajuty měly v příštích letech stát běžnými. „V nové době, kdy koexistujeme s covidem, se soukromí, jakou nabízí kajuty, muzí změnit z varianty "hezké, pokud na to máte peníze" na "minimální standard," řekl Baron.

Nejluxusnější kajuty

Kajuty pro superbusiness třídu jsou v podstatě modifikovanými kajutami z prvních tříd některých dopravců. Ty vůbec nejslavnější a nejluxusnější kajuty v nejvyšší třídě nabízí v současnosti společnost Emirates, konkrétně v letadlech Boeing 777. „Jde o jediné kajuty, kde se dveře táhnou od podlahy po strop. Kvůli splnění bezpečnostních podmínek, kdy letušky musí mít výhled na cestují, byly kvůli tomu navržené kamery - díky záznamu z nich posádka dokáže zajistit bezpečí pasažérů, aniž by je musela nutit otevírat dveře a narušovat tak jejich soukromí," píše CNN.

Kajuty od společnosti Emirates představují v podstatě miniaturní pokoje. Letušky v nich servírují nejdražší šampaňské a nejluxusnější pokrmy.

