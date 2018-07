Letecké linky, kde se protočí nejvíce peněz. Polovina z nich vede do Londýna

Spojení British Airways mezi letišti Heathrow v Londýně a JFK v New Yorku vládne netradičnímu žebříčku leteckých linek podle tržeb. Sestavila ho společnost OAG zabývající se dlouhodobě práci s daty z letecké dopravy. V žebříčku deseti největších linek podle tržeb začíná nebo končí polovina právě na Heathrow.

Linka z Londýna do New Yorku je podle OAG jedinou trasou, kde roční tržby dopravce překonávají hranici miliardu dolarů. Podle OAG tvoří příjmy z této linky 6 % celkových tržeb British Airways. Jde o data od loňského dubna do letošního března.

OAG přepočítává i tržby leteckých společností v přepočtu na hodinu letu. V takovém případě tabulku vedou Emirates s linkou mezi Heathrow a Dubají, kde tržby z hodinu letu přesahují 25 tisíc dolarů.

Tabulka je i důkazem, proč některé letecké společnosti tak tlačí na rozšíření letiště Heathrow, které po letech debat posvětili britští poslanci. Ukazuje se totiž, že omezená konkurence na Heathrow (kvůli nedostatečné kapacitě) přináší i větší tržby. Kromě spojení do New Yorku a Dubaje jsou v seznamu další tři linky do Londýna: Cathay Pacific a jeho spojení z Hongkongu, Qatar Airways s linkou z Dauhá a Singapore Airlines s lety ze Singapuru.

V seznamu tras s největšími tržbami figurují také vnitrostátní lety: podle očekávání především spoje mezi východním a západním pobřežím USA, nejkratším letem v seznamu je spojení Qantasu mezi Sydney a Melbourne. To patří dlouhodobě se zhruba 65 lety denně i mezi nejfrekventovanější letecké trasy na světě.

Kromě počtu cestujících vysvětluje OAG vysoké tržby na vybraných trasách i vysokým podílem cestujících v prémiových třídách, kteří platí za letenku výrazně více, než cestující v ekonomické třídě.