Letenky na rok a půl dopředu. Ryanair začal prodávat místa až do října 2019

Letecké společnosti se snaží využít příznivé ekonomické situace a chuti lidí létat a posouvají možnost nákupu letenek čím dál více před termín odletu. Novým rekordmanem je v této chvíli Ryanair. Ten posunul předprodej až na 17 měsíců dopředu. Dosud šlo koupit letenky jen s ročním předstihem.

Globální rezervační systémy umožňují nákup letenek do 355 dní před odletem, Ryanair tuto hranici dál posunul. Do svého systému nahrál lety u 150 linek, u kterých je možné koupit lety až do října příštího roku. Nabídka se netýká žádného spojení z Česka, firma se zaměřila hlavně na oblíbené trasy do Středomoří.

Ryanair nijak důvody takového kroku nevysvětlil. Tak jako u spousty nabídek Ryanairu je ale potřeba dát si pozor, zda je letenka skutečně výhodná.

Například na druhý červnový týden lze z Berlína na Mallorcu aktuálně koupit jednosměrné letenky za cenu kolem 35 eur, v případě stejných termínů v červnu 2019 je cena dvojnásobná. Neplatí tak pravidlo, že čím dříve je letenka koupená, tím je levnější.

Trend možnosti koupit letenku s čím dál větším předstihem je v letectví patrný stále častěji. Loni například easyJet spustil prodej letního letového řádu na letošní rok už v září, o více než měsíc a půl dříve než rok před tím.

Aerolinkám takový krok dává možnost lépe plánovat kapacitu, navíc mají peníze s velkým předstihem. Podobně dopředu se snaží prodávat zájezdy cestovní kanceláře.