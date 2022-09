Letiště u jihočeské metropole tak již nemusí pokračovat ve složitém získávání potřebných certifikací. „Letiště jsou nejen zálohy pro letový provoz, ale jsou i důležitou součástí rozvoje oblastí. Stát by tak měl menším vzdušným přístavům pomoci tím, že je letecky bude řídit státní firma,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

V České republice je v současné době šest veřejných mezinárodních letišť. Pět z nich má pravidelný provoz. Kromě největšího a nejvytíženějšího Letiště Václava Havla v Praze je to letecký areál v Brně, Ostravě, Pardubicích a Karlových Varech. O letecký provoz se stará ŘLP.

VIDEO: Přílet obra. U Ostravy přistál americký bombardér B-52

Nově se do seznamu zařadí i letiště v Plané u Českých Budějovic. To prošlo zásadní rekonstrukcí a modernizací za téměř dvě miliardy korun. Státní podnik řízení pohybu letadel v Budějovicích dlouhé měsíce odmítal kvůli svému našponovanému rozpočtu. Nakonec ale na základě dohody o změně financování regionálních letišť, na kterém našlo shodu ministerstvo dopravy, ŘLP a Jihočeský kraj, souhlasil.

Poprvé v Česku

Provoz bude v první fázi řízen z tamní letištní věže. Už v příštím roce by měl řídící personál zvládat navádět letadla pomocí přístrojů v noci i za špatného počasí. Doposud zde smí přistávat de facto menší letadla, a to ještě za dobré viditelnosti a ve dne.

Stát by mohl převzít navádění letadel v Českých Budějovicích pod systém 'vzdálené věže'. Jednali o tom 25. 8. 2022 mimo jiné ministr dopravy Martin Kupka (vpravo) a jihočeský hejtman Martin Kuba (druhý zprava)Zdroj: Deník/Edwin OttaO výcvik se postará Řízení letového provozu. „Prvním krokem bude přístrojové přiblížení na neřízené letiště,“ potvrzuje ŘLP Richard Klíma. Jenže následovat bude krok, který zatím v Česku nemá obdoby. Českobudějovické letiště totiž bude prvním vzdušným přístavem u nás, na kterém se vyzkouší koncept s takzvaným Remote Tower.

Jedná se o systém, kdy jsou letadla naváděna na přistávací plochu ze vzdálené věže, tedy z jiného letiště. Jen místo pohledu z okna se dívají řídící provozu do panoramatických monitorů, kam jim přináší živý obraz kamery. K dispozici mají také meteorologické údaje, nechybí ani zvuk, komunikační či navigační zařízení.

Provoz na letišti na jihu Čech by mohl být takto zajištěn zhruba za čtyři roky, a to až z Ostravy. Systém je již využíván i v zahraničí – ve Švédsku, Norsku či Německu. V turistické sezoně by mohlo letiště u jihočeské metropole odbavit až osm větších letadel denně. O konkrétních aerolinkách vedení letiště nechce zatím spekulovat. „Je předčasné zmiňovat jakákoli jednání,“ reaguje mluvčí letiště Martina Vodičková.

Místo sedmi let "jen" 2,5 roku. Správa železnic hájí abnormální zpoždění vlaků

Některá spojení jsou ale nasnadě. Například cestovní kancelář Čedok, která provozuje charterové lety i z regionálních letišť v Česku, zájem o odlety z jihu Čech nevylučuje. „Pokud získá letiště v Českých Budějovicích všechna oprávnění a bude otevřeno pro civilní letecký provoz, budeme o letech z Jihočeského kraje do budoucna uvažovat,“ potvrdila Deníku mluvčí cestovní kanceláře Kateřina Pavlíková.

Letiště České Budějovice by v budoucnu mohlo mít teoreticky podobnou vytíženost jako to v Pardubicích. O letních prázdninách tam prošlo odbavovacím terminálem téměř 72 tisíc cestujících. Obě města mají zhruba stejný počet obyvatel a je okolo nich větší aglomerace.