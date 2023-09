Největší tuzemské aerolinie Smartwings chtějí příští letní sezonu létat jen ze tří největších českých letišť. Malá regionální letiště pro ně nemají dostatečné zázemí. Spadá mezi ně i letiště v Českých Budějovicích, které nedávno zahájilo provoz pro turisty. Mezi další dvě patří letiště Karlovy Vary a Pardubice. Informaci přinesl server idnes.cz

Boeing 737 na Letišti České Budějovice. | Video: Deník/Zdeněk Vaiz

Důvodem k takovému kroku není v nedostatku letadel pro plánovanou expanzi cestovních kanceláří, ale v zázemí pro ně. „Společnost Smartwings bude v příští letní sezoně provozovat lety ze tří českých letišť – z Prahy, Brna a Ostravy, tedy z letišť, kde má společnost dlouhodobě základny včetně technicko-provozního zázemí a provozování letů z těchto letišť dává větší smysl,“ uvedla mluvčí dopravce Vladimíra Dufková.

Pro regionální letiště, která na charterové lety pro klienty cestovních kanceláří spoléhají, je to velká rána. Vždyť v Budějovicích se konal první let 2. srpna 2023 a nedávno cestovní kancelář Čedok oznámila, že rozšiřuje nabídku zemí, kam lze z jihočeské metropole vycestovat a sezonu prodloužila i na zimu. „O odlety z Českých Budějovic byl v létě rekordní zájem, proto jsme se rozhodli přidat první destinaci i na zimu. Přímo z jihočeského letiště mohou turisté letět od února do poloviny května na dovolenou do egyptské Taby, která nabízí kombinaci odpočinku u Rudého moře s výlety do sousedního Jordánska nebo Izraele,“ oznámil novinku Stanislav Zeman, generální ředitel Čedoku.

Cestující se ale nemusejí bát, Smartwings nahradí jiní dopravci a Čedok připravuje nabídku destinací a zájezdů na léto 2024 podle oznámených plánů. „Prodej zájezdů jsme spustili už letos v polovině srpna a jedná se o největší expanzi Čedoku v historii firmy. V tuto chvíli už máme pro naprostou většinu chystaných destinací z menších regionálních letišť na příští léto zajištěného jiného dopravce. Spolupracujeme v rámci skupiny s různými leteckými společnostmi a odlety z Českých Budějovic, Pardubic i z Karlových Varů klientům budeme nabízet i v další letní sezoně, first minute rezervace pokračují,“ uvedla tisková mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková.