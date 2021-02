„Vzhledem k neuhrazeným závazkům za údržbu letadel a další služby provedené pro České aerolinie přistoupila společnost Czech Airlines Technics po důkladném zvážení situace v souladu s občanským zákoníkem k uplatnění zadržovacího práva ke dvěma letadlům aktuálně provozovaným společností ČSA,“ uvedla mluvčí CSAT Kateřina Pavlíková. CSAT provádí údržbu letadel.

Letadla nejsou ČSA, aerolinky jsou jejich provozovatelem. „CSAT postupovalo maximálně obezřetně a uplatnilo toto zadržovací právo konkrétně na dvě letadla typu ATR, z toho v jednom případě se jedná o letadlo zaparkované a aktuálně nenasazované v provozu. O tomto kroku jsme vedení letecké společnosti informovali a předložili i možné návrhy řešení,“ dodala Pavlíková. Podle ní dosud CSAT neobdržely vyjádření ČSA na možné návrhy řešení. Podle Pavlíkové nemůže ohrozit zadržení letadel provoz ČSA, protože skupina Smartwings, jíž jsou ČSA součástí, má k dispozici zhruba 40 letadel.

Vyjádření CSAT

Podle našeho právního názoru zadržení letadel není nijak v rozporu s mimořádným moratoriem ani insolvenčním zákonem jako takovým. Současně se ohrazujeme proti tvrzení Smartwings Group, které se snaží svalit vinu za hrozící úpadek ČSA na naši společnost. Reakci ČSA jsme již obdrželi, analyzujeme ji a připravujeme odpověď.



S vedením letecké společnosti ČSA řešíme úhrady našich pohledávek dlouhodobě, ale stejně jako aerolinka, tak i na obor údržby letadel má pokles leteckého provozu dopady a musíme tak v první řadě chránit zájmy společnosti a postupovat v souladu se zásadou řádného hospodáře. Tam, kde to bylo možné, jsme se s aerolinkou domluvili na splátkovém kalendáři či jiných možnostech jako je například zajišťovací právo na některé náhradní díly. Hodnota pohledávek, které evidujeme za ČSA po splatnosti, je ale natolik vysoká, že jsme museli nyní přistoupit k uplatnění zadržovacího práva na dvě letadla.



Vedení ČSA jsme předložili i konkrétní možné návrhy řešení, jak nyní postupovat. Jakmile budou závazky dopravce vůči Czech Airlines Technics uhrazeny, jsme připraveni letadla okamžitě uvolnit.

ČSA musely zrušit lety

České aerolinie i Smartwings jsou do konce února v takzvaném moratoriu, kdy jsou chráněni před věřiteli. „Uvědomujeme si složitou situaci leteckých dopravců, ale musíme v první řadě chránit zájmy společnosti a postupovat v souladu se zásadou řádného hospodáře,“ dodala Pavlíková.

Smartwings včera varovaly, že ČSA potřebují státní pomoc, jinak skončí v insolvenci. Mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková uvedla, že zadržení letadla je protiprávním krokem. „CSAT porušilo princip mimořádného moratoria. Kroky CSAT představuji bezprecedentní úkony směřující k likvidaci ČSA a to státem kontrolovanou společností,“ řekla Dufková. Podle ní došlo k zadržení letadel bez jakéhokoliv předchozího upozornění.

„Okamžitým důsledkem tohoto protiprávního jednání bylo zrušení plánovaných pravidelných leteckých linek provozovaných letadly ATR, což poškozuje kromě ČSA rovněž naše zákazníky. Navíc letadla nejsou v majetku ČSA. Jde tedy o majetek třetí právnické osoby se sídlem mimo EU a hrozí tak mezinárodní arbitráž,“ dodala Dufková.

Podle ní jsou pohledávky CSAT zajištěny zajišťovacím převodem práva k leteckému motoru a dalšímu technickému vybavení letadel. „Navíc část pohledávek společnost CSAT nabyla převodem od české leasingové společnosti,“ doplnila.

ČSA před krachem? Firma prosí o kompenzace

Pandemie koronaviru tvrdě zasáhla na obě tuzemské aerolinie: ČSA i jejich mateřskou společnost Smartwings. Ta zkraje roku požádala vládu o kompenzace půl miliardy korun. Mělo by jít o náhradu za zrušené lety a letenky během loňského jarního nouzového stavu. Společnost požádala vládu o 800 milionů už loni, tehdy ji ale kabinet nevyslyšel. Aerolinky jsou v současnosti pod ochranným moratoriem před věřiteli. To ale vyprší na konci února. Především ČSA pak hrozí možná insolvence. Spolumajitel



Smartwings Jiří Šimáně pro server SeznamZprávy uvedl, že kompenzace v zahraničí běžně dostávají i jiné zaerolinie, včetně těch, proti kterým dnes ČSA a Smartwings létají na stejných trasách. Škody kvůli pandemii jsou přitom velké. Podle propočtů společnosti musel dopravce během jarního nouzového stavu mezi březnem a květnem zrušit asi 7000 letů, kterými by cestovalo kolem 900 tisíc cestujících. Právě z těchto čísel Smartwings vypočetly svou žádost o kompenzaci ve výši půl miliardy korun. Smartwings a ČSA loni přepravily jen 1,8 milionu lidí. To je meziročně o 81,5 procenta méně.