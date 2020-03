Letiště bude provoz kvůli současné situace omezovat. „Konkrétní provozní opatření budou přijímána postupně. O těchto provozních opatřeních budeme také cestující postupně informovat. Letecké společnosti byly informovány. Pro tuto chvíli zůstává Letiště Praha v provozu," uvedl mluvčí letiště Roman Pacvoň.

Upozornil, že cizinci, kterým bude zakázán vstup do Česka, nebudou na české území vpuštění a letiště je okamžitě odkáže k leteckým dopravcům. „V případě, že letecká společnost nebude schopna těmto cestujícím nabídnout okamžité náhradní řešení, poskytneme cestujícím zázemí s občerstvením, hygienickými potřebami, přístupem k telefonu a počítači. Na vyžádání jim bude k dispozici také zdravotní péče," dodal Pacvoň.

Informací je dostatek

Cestující, kterým bude na cestě z Prahy zrušen let, by pak podle mluvčího neměli na letiště cestovat a rovnou by měli kontaktovat dopravce pro náhradní řešení. Letiště bude cestující informovat například prostřednictvím polepů u vchodů do letištních terminálů, prostřednictvím internetových stránek, sociálních sítí, prostřednictvím pracovníků na informacích nebo na informační lince letiště.

Čeští letečtí dopravci Smartwings a ČSA oznámili, že zastaví všechny své linky z a do České republiky. Dopravci tak po dobu platnosti vládního nařízení odstaví až 23 svých letadel, což je zhruba polovina jejich strojů. Cestujícím ze zrušených letů společnosti vrátí peníze v plné výši nebo jim umožní změnu rezervace.