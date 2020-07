Počet cestujících na Letišti Václava Havla za červen stoupl v porovnání s květnem téměř na pětinásobek, provoz o 61 procent. Čerstvé provozní statistiky za červen ale ukazují zásadní problém aerolinek: poptávka po létání je velmi slabá.

Letiště Václava Havla. | Foto: Deník / Divíšek Martin

Za červen Letiště Praha odbavilo téměř 39 tisíc lidí, zaznamenalo celkem 2 296 pohybů (start nebo přistání). V tomto čísle jsou zahrnuty i lety privátními letadly. V přepočtu to znamená, že na každý let bylo v průměru jen sedmnáct cestujících, loni v červnu to bylo 117 lidí.