Ostravské letiště prohrává boj s polskou konkurencí. Je třeba změnit strategii

/FOTOGALERIE/ To, že Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově nestačí na polskou konkurenci, ví v regionu prakticky každý, kdo chce někam cestovat. Nyní se konečně k problému staví čelem i majitel Moravskoslezský kraj. Deníku to potvrdil náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka.

„V tuto chvíli nemá smysl se snažit jakýmkoliv způsobem dohnat a měřit se s polskými letišti v čele s Katovicemi,“ uvedl Unucka a zdůraznil, že Ostrava souboj prohrála už před mnoha lety.

Výmluvné jsou ostatně i statistiky. Mošnov by totiž v pomyslném žebříčku polských letišť v počtu odbavených pasažérů z roku 2017 obsadil až jedenáctou pozici. „Mošnov v jednotkách nebo možná i desítkách let bude regionálním letištěm, které by ale mělo poskytnout občanům kraje základní konektivitu při cestě do světa a při charterových letech na dovolené,“ řekl Unucka.

Klíčem a hlavním cílem pro příští měsíce je zavedení pravidelné linky s některým z velkých letišť v Evropě. „Ostrava potřebuje v této chvíli jedno spojení s uzlovým letištěm, tak zvaný hub (letiště využívané jednou leteckou společností jako hlavní. Aerolinka ho používá pro přestup pasažérů do cílové destinace pozn. red.) odkud by se lidé dostali do celého světa,“ uvedl Unucka a potvrdil, že jednání probíhají. „Konkrétní být ale v této chvíli nechci,“ řekl Jakub Unucka.

V současnosti létají z Ostravy pravidelné linky jen do Prahy, Milána a Londýna.

Bez letiště by nebyly firmy

I proto je zřejmé, že mošnovské letiště může obstát v silné konkurenci polských letišť jen v případě, že se linka s opravdu velkým evropským letištěm podaří realizovat (některé v Německu, Vídeň, Istanbul, Varšava atd.). „Nechceme už mít megalomanské plány na desítky letů, ale chceme opravdu jeden pořádný hub,“ zopakoval Unucka.

Letiště chce podle jeho slov Moravskoslezský kraj nadále rozvíjet. „Bez letiště by tu nebyly firmy jako Tieto, Brose a podobně. Tieto dává ročně na mzdy 1,3 miliardy korun,“ řekl Unucka s tím, že velké plány mají s rozvojem cargo dopravy.

„Loni jsme vypověděli smlouvu společnosti HB Reavis, která do průmyslové zóny za deset let nepřivedla prakticky žádného velkého klienta. Dneska máme podepsány smlouvy se čtyřmi velkými logistické partnery, kteří budou stavět multimodální logistická centra. Slíbili nám, že malou část objemu budou přepravovat letadly. My se musíme od něčeho odrazit a i zdánlivé malé číslo přepravených kontejnerů může být zajímavé. Chceme oslovit i stávající firmy, které v Mošnově sídlí, jako je DHL nebo J.T.S Aviation Europe. A s nimi spolupracovat na tom, aby cargo fungovalo lépe než dnes,“ nastínil plány náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka.

Kraj počítá i s dalším rozvojem společnosti Job Air Technic. „Po peripetiích z minulých let se rozjela stavba druhé haly pro tuto společnost. Návratnost investice je spočítána v řádech několika let, což se kraji vyplatí. Je třeba si uvědomit, že z každého letadla, které do Job Airu přiletí, má letiště čisté peníze. A to je pro ekonomiku nesmírně důležité. Z prodeje Coca-Coly nebo parkoviště letiště žít nemůže.“

Charterové linky prosperují

Dílčí spokojenost panuje s charterovými linkami, které se proti minulému roku zvýšily o zhruba dvacet procent a tvoří klíčovou položku při sčítání odbavených cestujících. „I tady ale vidíme velký potenciál. Tři sta tisíc lidí létá na dovolené z Ostravy, ale stejný počet taky z Prahy,“ dodal Unucka.

Změnu v postoji Moravskoslezského kraje k fungování Letiště Leoše Janáčka Ostrava ocenil předseda spolku Létejme z Ostravy Radim Gál, který přitom v minulosti patřil k největším kritikům managementu mošnovského letiště. „Souboj s polskými letišti se prohrál už dávno. Nikdy se je nepodaří dohonit. Navíc by to stálo velké úsilí, a hlavně peníze. Výsledek by i přesto byl nejistý,“ uvedl Gál. „Životaschopnost letiště a jeho důraz na cargo dopravu se jeví jako možné a vhodné řešení. Opět ale musíme brát v potaz polskou konkurenci. Je třeba pracovat a jednat,“ upozornil Gál s tím, že důležitá bude také rekonstrukce přistávací dráhy.

Podpořil náměstka hejtmana Jakuba Unucku v myšlence rozvoje charterových letů. „Lidé by měli důrazně požadovat odlety na své dovolené z Ostravy. To může letišti do budoucna opravdu velmi pomoci,“ dodal Gál.