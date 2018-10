Vojenská přehlídka v neděli uzavře pražské letiště, nepoplují ani lodě na Vltavě

Zdravotničtí asistenti (praktické sestry) VŠEOBECNÁ SESTRA/ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 26000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: VŠEOBECNÁ SESTRA/ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT - Místo výkonu: Hořovice. Kontakt: telefonicky nebo emailem.. Pracoviště: Nh hospital a.s. - nemocnice hořovice, K Nemocnici, č.p. 1106, 268 01 Hořovice. Informace: Alena Suchá, +420 311 559 018.

Doprava a logistika - Řidič sk. C Praha , Alza cz 45 000 Kč

Řidič C ALZA Řidič C , Dopravní společnost přijme řidiče sk. C na převozy mezi sklady společnosti Alza v Praze. Nástup možný ihned. Pro více informací nás kontaktujte.