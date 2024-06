Kdo zaváhá, může být v létě bez brigády, varují některé portály na zprostředkování práce. Na trhu je totiž méně brigádnických míst než jindy. „Aktuálně vidíme meziroční pokles v řádu jednotek procent vystavených pozic. Což je zčásti dáno situací na trhu, kdy vidíme pokles i v počtu vystavených pozic na plné úvazky. Zčásti pak hrají roli i právě změny v dohodách o pracovní činnosti, kdy pro firmy není tak výhodné najímat dohodáře,“ uvedl Tomáš Pavlíček z pracovního portálu Prace.cz.

Jedním z důvodů tohoto stavu jsou změny v pojistných a daňových pravidlech pro příjem na základě dohod o provedení práce, která začnou platit od července. „Cílem bylo, aby se zamezilo řetězení nepojištěných dohod, kdy někteří zaměstnanci realizují příjmy v řádech deseti tisíc korun bez odvodu pojistného,“ vysvětlila důvody změn Monika Lodrová ze společnosti BDO.

Pro zaměstnavatele ovšem změna přináší větší administrativní zátěž. „K ní patří například povinné rozvrhování a evidence směn, poskytnutí volna při překážkách na straně zaměstnance a povinné příplatky za směnnost provozu. Taky dle novely brigádníkům vzniká nárok na dovolenou, kterou si po ukončení brigády mohou nechat proplatit. To vše práci brigádníků prodražuje,“ upřesnila marketingová ředitelka společnosti Grafton Recruitment Jitka Kouba.

I mladší teenageři by mohli o prázdninách do práce. Plánuje to ministr Jurečka