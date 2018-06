Letní cesty? Brňany čekají změny jízdních řádů i opravy tratí

/ANKETA/ Provoz městské hromadné dopravy od soboty zkomplikují letní jízdní řády i opravy tramvajových tratí. Úplně končí některé spoje do brněnské Líšně.

Rekonstrukce části ulice Údolní v Brně.Foto: Deník / Attila Racek

Skoro každý den dojíždí do Brna za prací Pavlína Ondráčková z nedaleké Březiny. Od začátku července jí cestu zkomplikuje každoroční změna jízdních řádů na prázdninové i nutné opravy tramvajových tratí. „Trasa z práce i do práce mi zabere delší dobu kvůli mnoha přestupům. V létě mají lidé spěchat k bazénům a ne trávit čas takovým cestováním,“ povzdechla si.

Letní změny pro cestující∙ V pondělí začínají v městské hromadné dopravě platit jízdní řády pro prázdninové pracovní dny.

∙ Do Líšně o prázdninách nepojedou tramvajové linky číslo 9 a 10, linka číslo 8 pojede odklonem.

∙ Tramvajové linky číslo 3 a 5 ve směru do centra skončí na křižovatce Koliště a ulice Milady Horákové.

∙ Kvůli opravám na Slovanském náměstí budou trolejbus i autobusy od soboty vynechávat zastávku Husitská.

∙ Další etapa stavby v Plotní zruší tramvajovou smyčku Zvonařka.



Největší změny způsobí opravy tramvajových tratí. „Kvůli rekonstrukci kolejového trojúhelníku na Moravském náměstí pojede odklonem linka 4, kterou nahradí posílené linky 8 a 11. Ve druhé polovině července krátkodobě omezíme také provoz tramvajové linky 6,“ upozornila mluvčí dopravního podniku Barbora Doležalová.

V centru čekají cestující změny i na tramvajových linkách 3 a 5, které budou ve směru do středu města končit na kolejové úvrati u křižovatky Koliště s ulicí Milady Horákové.



Úprava tratě mezi Nezamyslovou a Ostravskou znesnadní cestu do brněnské Líšně. Vůbec nepojedou tramvajové linky 9 a 10. Linka 8 pojede odklonem od zastávky Geislerova přes Dělnický dům do Juliánova. „Ačkoliv to bude masakr, je prázdninový provoz pro nutné opravy nejvhodnější. Lidem se změny samozřejmě nelíbí. Vítám ale, že se podařilo zkoordinovat práce s opravou mostu v Kotlanově ulici,“ zhodnotil líšeňský starosta Břetislav Štefan.



Místo zrušených linek převezou cestující do městské části posílené autobusové linky 55 a 78. Spoje ale neobslouží zastávky Podstránská, Stránská skála a Stránská skála-smyčka.



S provozem městské hromadné dopravy zamíchají také letní jízdní řády. „Od začátku července pojedou spoje podle jízdních řádů pro prázdniny,“ připomněla Doležalová.



Cestu si proto musí jinak plánovat i dojíždějící Pavlína Ondráčková. „Spoje domů pojedou místo po patnácti po třiceti minutách, to pro mě není velký problém. Dopravní návaznost tramvaje z práce už si však nemůžu načasovat,“ řekla.



Už v sobotu začne výluka kvůli pracím na Slovanském náměstí. Trasu mezi zastávkami Skácelova a Semilasso projedou spoje odklonem s vynecháním zastávky Husitská. Kvůli další etapě stavby v Plotní ulici zítra zruší i tramvajovou smyčku Zvonařka.