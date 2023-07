Čeští motoristé mají důvod k radosti. Cestování osobním automobilem během letošních letních prázdnin bude jedno z nejlevnějších za posledních třicet let. Za průměrnou mzdu lze totiž nakoupit přes 1200 litrů paliva. Větší objem mohli šoféři pořídit jen v „covidovém“ roce 2020.

Čeští motoristé mají důvod k radosti. Cestování osobním automobilem během letošních letních prázdnin bude jedno z nejlevnějších za posledních třicet let | Foto: Deník/Martin Divíšek

Podle aktuálních dat společnosti CCS, která ceny paliv pravidelně monitoruje, stojí litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 v průměru 37,35 koruny. Výrazně levnější zůstává nadále nafta, pumpaři ji nabízejí za 32,32 koruny. Obě paliva za posledních osm týdnů zdražila o necelou korunu. Oproti loňskému roku jsou však výrazně levnější. Na začátku července se litr Naturalu 95 prodával za průměrných 47,91 koruny, nafta dokonce za 48,21 koruny.

Míříte na dovolenou? Řidičům se vyplatí tankovat ještě v Česku, vyplývá z dat

I přes mírné zdražování jsou paliva v Česku nebývale levná. V poměru k hrubé měsíční mzdě, která podle Českého statistického úřadu činila v prvním čtvrtletí 41 265 korun, si Češi nakoupí téměř rekordní množství paliva - cirka 1 210 litrů. V poměru k průměrné měsíční mzdě mohli šoféři více paliva zakoupit jen v covidovém roce 2020, a to 1 420 litrů. Při statistickém výpočtu se počítá souhrnná průměrná cena získaná z průměrné ceny benzinu a nafty.

„Tehdy ovšem bylo cestování kvůli pandemickým restrikcím omezené, u nás i v zahraničí, což vytvářelo masivní tlak na pokles cen pohonných hmot i v Česku. Pokud bychom nebrali v potaz prázdniny covidového roku 2020, které se z důvodu restrikcí poněkud vymykaly, jsou ty letošní z hlediska motoristů těmi úplně nejlevnějšími relativně normálními prázdninami v historii,“ sdělil hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Situace na trhu

Důvodem levných pohonných hmot jsou nízké ceny ropy na světových trzích. „Ceny ropy jsou poměrně nízko a stabilizované, neboť americká centrální banka setrvává při svém varování, že svůj boj s inflací ještě neskončila a že bude dál úrokové sazby zvedat. To ve výhledu ochromuje celosvětovou poptávku po ropě, a tedy snižuje její nynější cenu,“ vysvětlil Kovanda.

„Navíc se Saúdské Arábii nezdařil pokus snížením těžby, které bude platit od července, výrazněji zvýšit ceny ropy, a pomoci tak rozpočtu pouštního království, jenž je nyní v deficitu,“ dodal.

Ceny na čerpacích stanicích by měly být příznivé i v dalších týdnech, zejména pro majitele vozů s benzinovým motorem. „Ceny benzinu by měly postupně přestat růst a spíše naopak mírně zlevnit. Ceny nafty patrně čeká ještě pár týdnů růst a následně stagnace. Cenový rozdíl mezi litrem nafty a benzinu by se tak měl brzy srazit v průměru pod pět korun,“ domnívá se analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek.

Změny silničních pravidel: Řídit bude možné už od 17 let, tresty se zpřísní

Ten zároveň upozornil, že od srpna by mohl být cenový rozdíl mezi benzinem a naftou ještě menší. Končí totiž výjimka snížení spotřební daně z nafty o 1,50 koruny na litr.

„Cenový rozdíl mezi benzinem a naftou by se tak snížil ze současných pěti korun na lehce pod 3,5 koruny. Reálný růst cen nafty bude záležet na vývoji na trhu a také na tom, jak budou některé pumpy ochotny sáhnout do svých marží. Očekávám ho tak skokově mezi 1,5 až 1,85 koruny na litr. Zdražení by přitom bylo u většiny stanic okamžité. Na rozdíl od snížení spotřební daně v minulém roce by nyní při zachování cen musely čerpací stanice rozdíl platit z vlastní kapsy,“ myslí si Lajsek.

Ruská ropa jako strašák

Radost z příznivých cen pohonných hmot nemusí trvat dlouho. Od prosince platí šestý balík sankcí, který uvalila Evropská unie na Rusko. Ten zakazuje veškerý dovoz ruské ropy tankery po moři do členských zemí unie. Výjimka platí pro podzemní cestu – ropovod Družba. Jeho jižní větev zásobuje rafinérie v Maďarsku, Slovensku a Česku.

Původní daň na naftu se zatím nevrátí. Opozice navýšení zablokovala

Ve vzduchu stále „visí“ možnost, že Rusko zastaví dodávky ropy, což by byl pro Česko problém. „Přišli bychom o polovinu dodávek z celkových osmi milionů tun ropy. V takovém případě by určitě začalo zdražování,“ řekl předseda Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček. Polovina dodávek je zajištěna přes Transalpinský ropovod. Jím proudí ropa z italského přístavu Terst do Německa, kde se napojuje na IKL a odtud míří do Kralup nad Vltavou.