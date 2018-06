Letošní žně uspíšilo velké horko. Sklizeň obilí začne na Lounsku tento týden

V okrese Louny startuje tento týden sklizeň obilí. Žně začínají zhruba o týden až dva dříve než obvykle. K urychlení přispělo extrémně teplé a suché jarní počasí. Přesnější odhady výnosů ještě známé nejsou, je ale jasné, že letošní sklizeň bude patřit k těm podprůměrným.

První kombajny v Ústeckém kraji vyjely ve Straškově na Litoměřicku do polí letos o tři neděle dříve než je obvyklé.Foto: Deník/Karel Pech

„Letos rozhodně neplatilo rčení 'studený máj, ve stodole ráj'. Na jaře bylo horko a sucho. Podle toho také bude úroda vypadat. Zatím ale nějaké závěry dělat nemůžeme, některé obilí ještě dozrává,“ sdělil agronom Zemědělského družstva Peruc na Lounsku Tomáš Jonáš. Podle jeho slov budou velké rozdíly pole od pole.

Jeho slova potvrzuje ředitel Zemědělského družstva Podlesí Ročov na Lounsku Josef Fric. „Kvůli jarnímu teplému a suchému počasí bude u obilí a řepky podprůměrná úroda,“ řekl.

Velké škody na obilí, hlavně pšenici, registrují také zemědělci v Bitozevsi na Žatecku. V okolí obce na 1500 hektarech půdy hospodaří zemědělská společnost Faunus Vidovle. „Letos čekáme u obilí podprůměrnou úrodu. Zatímco nedávné deště kukuřici a slunečnici pomohly, u obilí přišly pozdě,“ řekl jednatel společnosti Jan Pour.

I tam začnou se sklizní dřív, než to bývá obvyklé. Pokud počasí dovolí, bude to v závěru tohoto pracovního týdne.

Pamětníci kroutí hlavou

„Letos mi bude šedesát let. Celý život se pohybuji v zemědělství na Žatecku. Že by se někdy začala sklízet pšenice koncem června, si nepamatuji. Běžně je to kolem poloviny července,“ přiblížil Pour.

Na obilí a i na řepku měly negativní vliv květnové a červnové abnormálně vysoké teploty a sucho. „V době vegetačního období, kdy potřebovaly rostliny vláhu, aby mohly optimálně růst, přišlo horko a sucho. Rostliny na to reagovaly omezením své hmoty. Nejenom na výšku a objem, ale i redukcí klasů,“ uvedl mluvčí Agrární komory Jiří Felčárek.

Zemědělci v ČR běžně začínají se sklizní obilí až začátkem července. Nyní je zrání podle informací Agrární komory urychlené zhruba o dva až tři týdny. Situace se liší podle oblastí, třeba na jižní Moravě nebo Litoměřicku jsou žně už v plném proudu.

A jaké počasí by si nyní zemědělci přáli? Žádné extrémy. Teplo, ale žádná velká vedra, aby obilí přirozeně dozrálo. Mírně zapršet může, ale zase ne příliš. Dlouhodobé a vydatné deště by měly negativní vliv na kvalitu zrna.